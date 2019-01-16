İDO ve BUDO seferleri iptal edildi!
Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile Bursa Deniz Otobüsleri'nin bazı seferleri iptal edildi.
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa ile 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
BUDO SEFER İPTALLERİ
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 07.00 ve 09.30 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 ve 11.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Ayrıca saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.
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