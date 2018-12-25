İDO ve BUDO seferleri iptal edildi | İşte iptal edilen deniz seferleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları ve bazı İDO seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

HANGİ BUDO SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ? İŞTE İPTAL EDİLEN BUDO SEFERLERİ

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 07.00 ve 09.30 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),08.30 ve 11.00 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Ayrıca, saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamayacak.

HANGİ İDO SEFERLERİ İPTAL? İŞTE İPTAL EDİLEN İDO SEFERLERİ?

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, saat 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve saat 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA BAZI UÇUŞLAR İPTAL

Ayrıca Atatürk Havalimanı'nda bazı uçuşlar iptal edildi.