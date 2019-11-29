İDO ve BUDO seferleri iptal! (Ek iptaller var)
Bugün gerçekleşecek kötü hava koşulları sebebiyle, İDO sitesinden yapılan resmi açıklamaya göre BUDO'da (Bursa Deniz Otobüsleri) pek çok sefer iptal edildi. İşte detaylar...
Yolculuk edecekler dikkat! Bugün için bazı seferler iptal oldu...
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 07.00, 09.30 ve 13.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.00, 13.00 ve 15.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Aynı gerekçeyle saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile saat 14.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.
İDO DA İPTAL ETTİ
İstanbul Şehir Hatları"nın Beşiktaş -Adalar arasında yapılacak olan 07.30 seferi ile İDO'nun bazı seferleri Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'ndaki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İPTAL EDİLEN SEFERLER:
Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 07.30
Bostancı-Beşiktaş 07.40
Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07.50
Bursa-Büyükçekmece 08.00
Bandırma-Yenikapı-Bostancı: 07:45
Kadıköy-Yenikapı-Bursa: 07:50
Karaköy- Kabataş- Bostancı :07:45
Kadıköy- Sarıyer: 07:50
Bostancı -Karaköy- Kabataş: 07:55
Beşiktaş -Adalar :07:30
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