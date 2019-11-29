İDO ve BUDO seferleri iptal! (Ek iptaller var)

Yolculuk edecekler dikkat! Bugün için bazı seferler iptal oldu...

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 07.00, 09.30 ve 13.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.00, 13.00 ve 15.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile saat 14.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

İDO DA İPTAL ETTİ

İstanbul Şehir Hatları"nın Beşiktaş -Adalar arasında yapılacak olan 07.30 seferi ile İDO'nun bazı seferleri Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'ndaki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İPTAL EDİLEN SEFERLER:

Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 07.30

Bostancı-Beşiktaş 07.40

Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07.50

Bursa-Büyükçekmece 08.00

Bandırma-Yenikapı-Bostancı: 07:45

Kadıköy-Yenikapı-Bursa: 07:50

Karaköy- Kabataş- Bostancı :07:45

Kadıköy- Sarıyer: 07:50

Bostancı -Karaköy- Kabataş: 07:55

Beşiktaş -Adalar :07:30