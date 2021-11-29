İDO ve BUDO seferleri iptal mi edildi? İDO ve BUDO seferleri ne zaman başlayacak? Marmara ve İstanbul'da gün içerisinde etkili olan sert rüzgarlar ve lodos nedeniyle İDO ve BUDO seferlerinin bazıları iptal edildi. Peki, İDO ve BUDO seferleri iptal mi edildi? İDO ve BUDO seferleri ne zaman başlayacak?

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