İDO ve BUDO seferleri iptal mi edildi? İDO ve BUDO seferleri ne zaman başlayacak?
Marmara ve İstanbul'da gün içerisinde etkili olan sert rüzgarlar ve lodos nedeniyle İDO ve BUDO seferlerinin bazıları iptal edildi. Peki, İDO ve BUDO seferleri iptal mi edildi? İDO ve BUDO seferleri ne zaman başlayacak?
İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferleri elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal ediliyor. An itibariyle iptal edilen seferler haberimizde...
İDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada,
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferi
19:01 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
İptal olan seferler anlık olarak İDO resmi sitesinden açıklanmaktadır.
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BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre,
08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi
10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.