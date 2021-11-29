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İDO ve BUDO seferleri iptal mi edildi? İDO ve BUDO seferleri ne zaman başlayacak?

Marmara ve İstanbul'da gün içerisinde etkili olan sert rüzgarlar ve lodos nedeniyle İDO ve BUDO seferlerinin bazıları iptal edildi. Peki, İDO ve BUDO seferleri iptal mi edildi? İDO ve BUDO seferleri ne zaman başlayacak?

İDO ve BUDO seferleri iptal mi edildi? İDO ve BUDO seferleri ne zaman başlayacak?

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferleri elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal ediliyor. An itibariyle iptal edilen seferler haberimizde...

İDO ve BUDO seferleri iptal mi edildi? İDO ve BUDO seferleri ne zaman başlayacak?

İDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada,

08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferi

19:01 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

 İptal olan seferler anlık olarak İDO resmi sitesinden açıklanmaktadır.

İPTAL EDİLEN İDO SEFERLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

İDO ve BUDO seferleri iptal mi edildi? İDO ve BUDO seferleri ne zaman başlayacak?

BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre,

08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi

10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İPTAL EDİLEN BUDO SEFERLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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