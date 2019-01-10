İstanbul'da gece boyunca etkili olan fırtına sebebiyle deniz ulaşımında aksamalar oldu. İDO ve BUDO'nun internet sitelerinden yaptığı açıklamaya göre bazı seferler iptal edildi. İşte iptal edilen İDO ve BUDO seferleri...

İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ? İDO İPTAL OLAN SEFERLER

Kötü hava şartları sebebiyle İDO'nun bazı seferleri iptal edildi. İşte iptal edilen İDO seferleri;

İDO'da iptal edilen seferler şöyle:

07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma

BUDO SEFERLERİ İPTAL Mİ? BUDO İPTAL OLAN SEFERLER

Kötü hava şartları sebebiyle BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi. İşte iptal edilen BUDO seferleri;

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

19.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)