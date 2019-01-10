İDO ve BUDO seferleri iptal mi? İşte iptal edilen seferler
İDO ve BUDO seferlerinin bazıları yoğun fırtına sebebiyle iptal edildi. İşte iptal edilen İDO ve BUDO seferleri...
İstanbul'da gece boyunca etkili olan fırtına sebebiyle deniz ulaşımında aksamalar oldu. İDO ve BUDO'nun internet sitelerinden yaptığı açıklamaya göre bazı seferler iptal edildi. İşte iptal edilen İDO ve BUDO seferleri...
İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ? İDO İPTAL OLAN SEFERLER
Kötü hava şartları sebebiyle İDO'nun bazı seferleri iptal edildi. İşte iptal edilen İDO seferleri;
İDO'da iptal edilen seferler şöyle:
07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma
BUDO SEFERLERİ İPTAL Mİ? BUDO İPTAL OLAN SEFERLER
Kötü hava şartları sebebiyle BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi. İşte iptal edilen BUDO seferleri;
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
19.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
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