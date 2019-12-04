İDO ve BUDO seferleri son dakika... Bu seferler iptal edildi!
İDO ve BUDO seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Peki hangi seferler iptal edildi? İDO hangi seferler iptal? BUDO hangi seferler iptal? İşte cevabı haberimizde...
Marmara Denizi'nde olumsuz hava şartları nedeniyle İDO ve BUDO seferleri iptal edildi. İşte iptal edilen İDO ve BUDO seferleri...
İDO
07:45 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı
07:50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08:30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
BUDO
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
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