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İDO ve BUDO seferleri son dakika... Bu seferler iptal edildi!

İDO ve BUDO seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Peki hangi seferler iptal edildi? İDO hangi seferler iptal? BUDO hangi seferler iptal? İşte cevabı haberimizde...

İDO ve BUDO seferleri son dakika... Bu seferler iptal edildi!

Marmara Denizi'nde olumsuz hava şartları nedeniyle İDO ve BUDO seferleri iptal edildi. İşte iptal edilen İDO ve BUDO seferleri...

İDO


07:45 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı


07:50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa


08:30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy


BUDO


07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)


10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

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