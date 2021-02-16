İDO ve BUDO seferlerine fırtına engeli: 16 Şubat Salı iptal olan seferler

Olumsuz hava koşulları yurt genelinde etkisini yoğun şekilde sürdürürken Bursa Deniz Otobüsleri resmi internet sitesinde yer alan haberde, hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği bilgisi paylaşıldı. Yoğun kar yağışı ve bugün 80 kilometre hıza ulaşması beklenen rüzgar nedeniyle 16 Şubat Salı 2021 tarihinde iptal edilen BUDO seferleri şöyle:

BUDO İPTAL OLAN SEFERLER 16 ŞUBAT SALI

07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),

09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),

10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),

14.00'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

15.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas),

15.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),

16.55'deki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya),

17.45'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

17.45'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

İstanbul Deniz Otobüsü İDO da yine olumsuz hava şartları nedeniyle yapılması planlanan bazı seferlerin iptal olduğunu aktardı. İnternet sitesinde yer alan bilgide iptal edilen seferler şöyle sıralandı:

İDO İPTAL OLAN SEFERLER 16 ŞUBAT SALI

Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 10:30,

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 11:35,

Bostancı-Yenikapı-Bandırma 12:00,

Bandırma-Yenikapı-Bostancı 15:30 seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.