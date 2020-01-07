İDO VE BUDO YARIN YAPILACAK BAZI SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ
İSTANBUL Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri(BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılması planlanan bazı seferlerini iptal etti.
İSTANBUL Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri(BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılması planlanan bazı seferlerini iptal etti. İptal edilen seferler ise şöyle:
İDO
-07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
-08.10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
-08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
-09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
-10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy
BUDO
-07-00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
-09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
-09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
-10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
-10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
-13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
-13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
-14.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
Kaynak: DHA
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