İDO VE BUDO'DA SEFER İPTALLERİ
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
İptal olan seferler şöyle:
İDO
07:45 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı
07:50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08:30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
BUDO
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
Kaynak: DHA
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