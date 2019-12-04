İDO VE BUDO'DA SEFER İPTALLERİ

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

İptal olan seferler şöyle:

İDO

07:45 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı

07:50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08:30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

BUDO

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

Kaynak: DHA