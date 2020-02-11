İDO ve BUDO'nun seferleri iptal edildi

Marmara Bölgesinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi, 10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi, 13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi, 13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi, 14:25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan çıkarıldı.

İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ise Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy saat 08:30, Kadıköy-Yenikapı-Bursa saat 09:50, Bursa-Yenikapı-Kadıköy saat 10:30, Bostancı-Yenikapı-Bandırma saat 18:45 seferleri iptal edildi.

İDO ve Şehir Hatları’nda sefer iptalleri var!

İDO ve BUDO'da olumsuz hava seferleri iptal etti