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İDO ve Şehir Hatlarına hava muhalefeti engeli: İşte 15 Şubat Pazartesi iptal olan seferler

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları resmi internet sitesinde yer alan duyuruda, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu. İşte 15 Şubat Pazartesi iptal olan İDO ve Şehir Hatları seferleri...

İDO ve Şehir Hatlarına hava muhalefeti engeli: İşte 15 Şubat Pazartesi iptal olan seferler

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla;

saat 07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa,

08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak.

Şehir Hatları ise tipi nedeniyle Kabataş-Adalar seferleri hariç diğer seferlerin yapılamadığını duyurdu.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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