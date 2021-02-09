İDO ve Şehir Hatları'nda bazı seferler iptal edildi
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları, olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
Meteoroloji'den yayımlanan hava durumu raporunun ardından İDO da hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerini iptal edildiğini duyurdu.
Buna göre; 07.00 Pendik-Yalova, 07.00 Yalova-Pendik, 07.15 Yalova-Yenikapı, 07.45 Yenikapı-Yalova, 07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri iptal edildi.
Şehir Hatları'nda da lodos nedeniyle saat 06.35 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş, 06.45 Kabataş-Adalar, 06.55 Bostancı-Karaköy, 07.05 Bostancı-Adalar, 07.45 Karaköy-Kabataş-Bostancı seferlerinin iptal edildiği kaydedildi.