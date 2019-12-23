İDO VE ŞEHİR HATLARINDA BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ -ek bilgilerle
İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Şehir Hatları, etkisini gösteren olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Şehir Hatları, etkisini gösteren olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
İDO'da iptal edildiği duyurulan seferler şöyle;
23.12.2019 saat 07:30 Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy
23.12.2019 saat 07:40 Bostancı-Beşiktaş
23.12.2019 saat 07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
23.12.2019 saat 07:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
23.12.2019 saat 08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
23.12.2019 saat 09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
Şehir Hatları iptal seferleri ise şöyle;
07:10 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş,
07:45 Karaköy-Bostancı,
06:55 Bostancı-Karaköy,
Kaynak: DHA
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