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İDO VE ŞEHİR HATLARI'NDA SEFER İPTALLERİ 

İstanbul'da lodos nedeniyle İDO ve Şehir Hatları bazı seferlerini iptal etti.

İDO VE ŞEHİR HATLARI'NDA SEFER İPTALLERİ 

İstanbul'da lodos nedeniyle İDO ve Şehir Hatları bazı seferlerini iptal etti. İptal edilen seferler şöyle:

ŞEHİR HATLARI

07:30 Beşiktaş-B

07:10 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş

06:55 Bostancı-Karaköy-Kabataş

İDO

Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 07:30

Bostancı-Beşiktaş 07:40

Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 08:10

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:50

Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10:30

Kaynak: DHA



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