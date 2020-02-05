İDO VE ŞEHİR HATLARI'NDA SEFER İPTALLERİ
İstanbul'da lodos nedeniyle İDO ve Şehir Hatları bazı seferlerini iptal etti.
İstanbul'da lodos nedeniyle İDO ve Şehir Hatları bazı seferlerini iptal etti. İptal edilen seferler şöyle:
ŞEHİR HATLARI
07:30 Beşiktaş-B
07:10 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş
06:55 Bostancı-Karaköy-Kabataş
İDO
Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 07:30
Bostancı-Beşiktaş 07:40
Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 08:10
Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:50
Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10:30
Kaynak: DHA
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