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İDO ve Şehir Hatları’nda sefer iptalleri

İstanbul'da lodos nedeniyle İDO ve Şehir Hatları bazı seferlerini iptal etti. İptal edilen seferler şöyle:

İDO ve Şehir Hatları’nda sefer iptalleri

ŞEHİR HATLARI

07:30 Beşiktaş-Boğaz Hattı
07:10 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş
06:55 Bostancı-Karaköy-Kabataş

İDO

Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 07:30
Bostancı-Beşiktaş 07:40
Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 08:10
Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:50
Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10:30



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