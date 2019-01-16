İDO Yenikapı-Kadıköy-Bursa-Bandırma seferleri iptal edildi
İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri, hava muhalefeti sebebiyle iptal edildi.
İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri, hava muhalefeti sebebiyle iptal edildi.
İDO, olumsuz hava şartları nedeniyle Bursa-Bandırma'ya yapılan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İDO'nun resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, 16 Ocak'taki Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:50 seferi ile Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45 seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Kaynak: İHA
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