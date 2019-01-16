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  3. İDO Yenikapı-Kadıköy-Bursa-Bandırma seferleri iptal edildi

İDO Yenikapı-Kadıköy-Bursa-Bandırma seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri, hava muhalefeti sebebiyle iptal edildi.

İDO Yenikapı-Kadıköy-Bursa-Bandırma seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri, hava muhalefeti sebebiyle iptal edildi.

İDO, olumsuz hava şartları nedeniyle Bursa-Bandırma'ya yapılan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İDO'nun resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, 16 Ocak'taki Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:50 seferi ile Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45 seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

İDO Yenikapı-Kadıköy-Bursa-Bandırma seferleri iptal edildi

İDO Yenikapı-Kadıköy-Bursa-Bandırma seferleri iptal edildi

Kaynak: İHA

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