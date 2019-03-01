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İDO'da sefer iptalleri

MARMARA Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri iptal edildi.

İDO'da sefer iptalleri

MARMARA Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri iptal edildi.

İptal edilen seferler şöyle:

07.30 - Bostancı-Beşiktaş

07.40 - Bostancı-Kadıköy-Bakırköy

07.45 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı

07.50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08.10 - Beşiktaş-Bostancı

08.30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

12.00 - Bostancı-Yenikapı-Bandırma

DHA

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