İDO'da sefer iptalleri
MARMARA Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri iptal edildi.
MARMARA Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri iptal edildi.
İptal edilen seferler şöyle:
07.30 - Bostancı-Beşiktaş
07.40 - Bostancı-Kadıköy-Bakırköy
07.45 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı
07.50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08.10 - Beşiktaş-Bostancı
08.30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
12.00 - Bostancı-Yenikapı-Bandırma
DHA
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