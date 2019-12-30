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  3. İDO'da seferler iptal!

İDO'da seferler iptal!

Yaşanan kötü hava koşulları sebebiyle İstanbul Deniz Otobüsleri, bazı seferlerin iptal olduğunu ve gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu.




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