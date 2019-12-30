İDO'da seferler iptal!
Yaşanan kötü hava koşulları sebebiyle İstanbul Deniz Otobüsleri, bazı seferlerin iptal olduğunu ve gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu.
İstanbul Deniz Otobüsleri'nden son dakika!
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı ve saat 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferleri iptal edildi.
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