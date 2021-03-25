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  3. İDO'dan açıklama: İki sefer iptal edildi!

İDO'dan açıklama: İki sefer iptal edildi!

Ülkenin genelinde etkili olan yağışlı ve fırtınalı havalar İstanbul'da deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi.

İDO'dan açıklama: İki sefer iptal edildi!

İstanbul'da dün sabah saatlerinde karla karışık yağan yağmur, ilerleyen saatlerde kar yağışına döndü. Trafikte aksamalara neden olan olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında da bazı seferlerin gerçekleştirilmesini engelledi. 

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bazı seferlerinin olumsuz hava koşulları sebebiyle iptalini duyurdu.

İDO'nun internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şöyle;

*07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa

*08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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