İstanbul'da dün sabah saatlerinde karla karışık yağan yağmur, ilerleyen saatlerde kar yağışına döndü. Trafikte aksamalara neden olan olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında da bazı seferlerin gerçekleştirilmesini engelledi.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bazı seferlerinin olumsuz hava koşulları sebebiyle iptalini duyurdu.

İDO'nun internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şöyle;

*07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa

*08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy