İDO'DAN FIRTINA İPTALLERİ
İstanbul'da etkisini sürdüren fırtına nedeniyle İDO yarın için bazı seferleri iptal ettiğini duyurdu.
İstanbul'da etkisini sürdüren fırtına nedeniyle İDO yarın için bazı seferleri iptal ettiğini duyurdu.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
İDO'nun yarın iptal edilen seferleri şöyle:
Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45 seferi
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07.50 seferi
Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30 seferi
Kaynak: DHA
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