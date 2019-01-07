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İDO'dan sefer iptali

İSTANBUL (AA) - İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bir seferi iptal edildi. İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya...

İDO'dan sefer iptali

İSTANBUL (AA) - İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bir seferi iptal edildi.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Kaynak: AA

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