İDO'nun bazı seferleri yine iptal edildi

İstanbul'da etkisini sürdüren şiddetli rüzgar ve fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) son bir kaç gündür hava şartlarının elverişsiz olması nedeniyle bazı seferlerini iptal ediyor.

İDO İPTAL OLAN SEFERLER

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre bugün de, olumsuz hava koşulları dolayısıyla saat 07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak.