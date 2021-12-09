İdris Aksöz kimdir? Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz nereli? MSB'den yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerin şehit olduğu belirtildi. Şehit düşen askerlerimizden biri Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz. Peki İdris Aksöz kimdir? Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz nereli? İşte detaylar..

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerin şehit olduğunu duyurdu. Şehit düşen askerlerimizin adı açıklandı. Bu kapsamda İdris Aksöz kimdir? Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz nereli? sorularının yanıtı merak edildi. İşte detaylar.. İDRİS AKSÖZ KİMDİR? Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde görevli görevliydi. İdris Aksöz, Irak kuzeyinde Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırda şehit düştü. PİYADE UZMAN ÇAVUŞ İDRİS AKSÖZ NERELİ? Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz’ün şehadet haberi İstanbul Sancaktepe’de yaşayan ailesine verildi. Taziyeleri kabul eden baba Zekeriya Aksöz’ün evinin balkonunda gözyaşlarını tutamadığı ve oldukça üzgün olduğu görüldü. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü’de şehidin evine gelerek taziyelerde bulundu. Şehidin evinin önüne çadır kurularak, Kuran-ı Kerim tilavetleri okundu. Öte yandan şehit İdris Aksöz’ün 2 ay önce nişanlandığı, kısa süre içerisinde evleneceği öğrenildi. Şehit askerin cenazesi, yarın Nevşehir’de düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. Berkem Temizel Gece Editörü İdris Aksözşehit