İdris İnqilably kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İdris İnqilably Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İdris İnqilably kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İdris İnqilably ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İdris İnqilably kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İdris İnqilably Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İdris İnqilably kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İdris İnqilably Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İdris İnqilably adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İdris İnqilably Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İdris İnqilably 6 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da İdris Samad oglu İnqilablı şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İdris İnqilably Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 008 Agency yapmaktadır. İdris İnqilably, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kapaz PFK futbol takımında oynamaktadır. Kapaz PFK takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İdris İnqilably'nin Kapaz PFK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İdris İnqilably Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İdris İnqilably isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

İdris İnqilably Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İdris İnqilably futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FK Qabala

1 Temmuz 2020 yılında Sabah FK

8 Ağustos 2020 yılında FK Qabala

30 Haziran 2021 yılında Sabah FK

3 Ocak 2023 yılında Kapaz PFK

30 Haziran 2023 yılında Sabah FK

İdris İnqilably kimdir

İdris İnqilably Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İdris İnqilably şuan Kapaz PFK takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

İdris İnqilably Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Azerbaycan U21 takımında 24 numaralı formasıyla 13 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Azerbaycan U19 takımında 6 numaralı formasıyla 14 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İdris İnqilably nereli

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