İdris Umaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İdris Umaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İdris Umaev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İdris Umaev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İdris Umaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İdris Umaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İdris Umaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İdris Umaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İdris Umaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İdris Umaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İdris Umaev 15 Ocak 1999 tarihinde Komsomolskoe, Chechnya Republic şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Идрис Ибрагимович Умаев şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İdris Umaev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İdris Umaev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Enisey Krasnoyarsk futbol takımında oynamaktadır. Enisey Krasnoyarsk takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. İdris Umaev'nin Enisey Krasnoyarsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İdris Umaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İdris Umaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

İdris Umaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İdris Umaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Terek II

1 Temmuz 2018 yılında Akhmat Grozny

31 Ocak 2019 yılında Palanga

30 Haziran 2019 yılında Akhmat Grozny

10 Temmuz 2019 yılında Khimki

30 Haziran 2020 yılında Akhmat Grozny

12 Ekim 2020 yılında Chaika Pes.

30 Haziran 2021 yılında Akhmat Grozny

30 Temmuz 2021 yılında Shakhter K.

31 Aralık 2021 yılında Akhmat Grozny

8 Eylül 2022 yılında Enisey

30 Haziran 2023 yılında Akhmat Grozny

İdris Umaev kimdir

İdris Umaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İdris Umaev şuan Enisey Krasnoyarsk takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

İdris Umaev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U20 takımında 22 numaralı formasıyla 29 Temmuz 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İdris Umaev nereli

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