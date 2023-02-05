İdrissa Camara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İdrissa Camara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İdrissa Camara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İdrissa Camara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İdrissa Camara 18 Haziran 1998 tarihinde Dakar şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İdrissa Camara Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ND SPORTS MANAGEMENT yapmaktadır. İdrissa Camara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dijon FCO futbol takımında oynamaktadır. Dijon FCO takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İdrissa Camara'nin Dijon FCO ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İdrissa Camara Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İdrissa Camara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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İdrissa Camara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İdrissa Camara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ekim 2020 yılında Ümraniyespor

13 Temmuz 2022 yılında Dijon

İdrissa Camara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İdrissa Camara şuan Dijon FCO takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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