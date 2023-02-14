İdrissa Thiam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İdrissa Thiam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İdrissa Thiam adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İdrissa Thiam Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İdrissa Thiam 2 Eylül 2000 tarihinde Nouakchott şehrinde doğmuştur. Aslen Moritanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İdrissa Thiam Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İdrissa Thiam, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Lugo B Polvorín futbol takımında oynamaktadır. CD Lugo B Polvorín takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. İdrissa Thiam'nin CD Lugo B Polvorín ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İdrissa Thiam Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İdrissa Thiam isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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İdrissa Thiam Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İdrissa Thiam futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Eylül 2019 yılında Cádiz CF B

30 Haziran 2020 yılında ASAC Concorde

1 Temmuz 2020 yılında Cádiz CF B

11 Şubat 2021 yılında Penya Deportiva

15 Ağu 2021 yılında ASAC Concorde

31 Ocak 2022 yılında Lugo Polvorín

İdrissa Thiam Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İdrissa Thiam şuan CD Lugo B Polvorín takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

İdrissa Thiam Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Moritanya takımında 7 numaralı formasıyla 9 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

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