İdriz Batha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İdriz Batha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İdriz Batha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İdriz Batha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İdriz Batha 28 Mart 1992 tarihinde Gjirokastër şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İdriz Batha Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KA-Sportmanagement yapmaktadır. İdriz Batha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UTA Arad futbol takımında oynamaktadır. UTA Arad takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İdriz Batha'nin UTA Arad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İdriz Batha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İdriz Batha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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İdriz Batha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İdriz Batha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında FK Partizani

1 Ağustos 2012 yılında KS Besa

4 Ocak 2014 yılında KF Teuta

30 Haziran 2014 yılında KS Besa

1 Temmuz 2014 yılında FK Partizani

10 Temmuz 2018 yılında Flamurtari FC

1 Temmuz 2019 yılında KF Tirana

1 Temmuz 2021 yılında UTA Arad

İdriz Batha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İdriz Batha şuan UTA Arad takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

İdriz Batha Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arnavutluk U21 takımında 10 numaralı formasıyla 6 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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