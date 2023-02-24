İdriz Dzafic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İdriz Dzafic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İdriz Dzafic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İdriz Dzafic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İdriz Dzafic 28 Haziran 1992 tarihinde Fojnica şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Idriz Džafić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İdriz Dzafic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İdriz Dzafic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rudar Kakanj futbol takımında oynamaktadır. FK Rudar Kakanj takımına 10 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. İdriz Dzafic'nin FK Rudar Kakanj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İdriz Dzafic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İdriz Dzafic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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İdriz Dzafic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İdriz Dzafic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Bosna Visoko

14 Şubat 2014 yılında Igman Konjic

5 Ağustos 2014 yılında NK Podgrmec

1 Ocak 2015 yılında Mladost Kakanj

1 Eylül 2015 yılında FK Rudar Kakanj

11 Temmuz 2016 yılında Bosna Visoko

21 Temmuz 2017 yılında Igman Konjic

1 Temmuz 2018 yılında FK Olimpik

28 Temmuz 2020 yılında Igman Konjic

10 Şubat 2021 yılında FK Rudar Kakanj

İdriz Dzafic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İdriz Dzafic şuan FK Rudar Kakanj takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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