İDT yeni sezonu Üsküdar'da "Aksesuvarcı" oyunuyla açtı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Tiyatrosu (İDT) yeni sezonu "Josef Bieder'in Yıldızının Parladığı An (Aksesuvarcı)" oyunuyla açtı.

Üsküdar Tekel Sahnesi'ndeki gösterim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak yapıldı.

Eberhard Streul tarafından kaleme alınan, yönetmenliği Ali İpin üstlendiği "Josef Bieder'in Yıldızının Parladığı An (Aksesuvarcı)" adlı oyun, mesleğine ve sanata aşık aksesuarcı Josef Bieder'in hayatına odaklanıyor.

- "Biz ne kadar seyirciyle buluşmayı özlediysek onlar da bizi özlemiş"

Gösterim öncesi AA muhabirine açıklama yapan yönetmen ve oyuncu Ali İpin, oyunun mart ayında ilk gösterimle beraber 4 temsil yapabildiğini belirterek, 5 buçuk aylık bir aranın ardından sezonu açmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Ali İpin, bu süreçte bir gün arayla gösterimlerin devam edeceğini ifade ederek, "Seyirci sayısı da yarıya düşürüldü. Oyunun bu haftaki biletlerinin tükendiğini duydum. Bu memnuniyet verici bir şey, biz ne kadar seyirciyle buluşmayı özlediysek onlar da bizi özlemiş demek ki. Umarım hiç değilse bu şekilde uzun bir süre yürürüz ve bu pandemiyi atlatırız." dedi.

Mart ayında yaptığı 4 temsilden geri dönüşlerin kendisini memnun eden bir düzeyde olduğunu aktaran İpin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz oyuncular oyunu oymaya başladıktan ve sezon aralarından sonra mutlaka bir elden geçiririz. Eksik olan bazı noktaları düzeltme şansına sahip oluruz. Bu süreç bizim için biraz uzun oldu ama iyi de oldu. Biraz revizyonlar yaparak oyunun tekrar sahneleceği zamanı düşünmeye başladım. Bir hafta önce de haber geldi, hazırlandık ve buradayız. Tiyatroseverlerin ilgiyle izleyeceği, güleceği ve yer yer duygulanacağı bir oyunla seyirciyle bulaşacağız."

- "Seyircimiz için salgına yönelik bütün önlemler alınmış durumda"

İstanbul Devlet Tiyatrosu (İDT) Müdürü Kubilay Karslıoğlu ise İDT olarak bu sezonu 1 ay erken açtıklarını belirterek, "Seyircimiz için salgına yönelik bütün önlemler alınmış durumda. Birer koltuk boşlukla oturacaklar. Dezenfektanlar var. Maske kullanacaklar. Havalandırmamız gayet iyi, girişte ateşleri ölçülecek. Bu anlamda iç huzuruyla gelip oyunlarımızı izleyebilirler." diye konuştu.

Karslıoğlu, sahne üzerindeki aksesuardan ve sahne arkasına, oyunculardan ve teknik elemanlara kadar çeşitli önlemler alındığını aktararak, bu sezon repertuarında tek, 2 ya da 3 kişilik oyunların yoğun olacağını ve sahnede daha az oyun sahneleyeceklerini ifade etti.

Gösterimin ardından sahneye gelen oyuncular, emeği geçenlere ve ekip arkadaşlarına teşekkür ederek seyircileri selamladı.



Ali İpin ve Özge Özdemir'in karakterlere hayat verdiği oyunun müziklerini Murat Gedikli, dekor tasarımını Ethem Özbora, kostüm tasarımını Mihriban Oran, ışık tasarımını ise Akın Yılmaz yaptı.

Kaynak: AA