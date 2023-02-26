İdumba Fasika kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İdumba Fasika Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İdumba Fasika kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İdumba Fasika ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İdumba Fasika kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İdumba Fasika Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İdumba Fasika kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İdumba Fasika Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İdumba Fasika adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İdumba Fasika Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İdumba Fasika 28 Şubat 1999 tarihinde Kinshasa şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Kongo DC uyrukludur.Gerçek adı da Nathan Idumba Fasika şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İdumba Fasika Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bro Soccer Management yapmaktadır. İdumba Fasika, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cape Town City FC futbol takımında oynamaktadır. Cape Town City FC takımına 16 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İdumba Fasika'nin Cape Town City FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

İdumba Fasika Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İdumba Fasika isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

İdumba Fasika Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İdumba Fasika futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FC Saint Eloi

16 Temmuz 2021 yılında Cape Town City

İdumba Fasika kimdir

İdumba Fasika Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İdumba Fasika şuan Cape Town City FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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İdumba Fasika nereli

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