IEA acil durum rezervlerini açacağını açıkladı! Brent petrol 100 doların altına geriledi!​​​​​​​

IEA, çarşamba günü yaptığı açıklamada acil durum rezervlerinden 120 milyon varil petrolü kullanıma açacağını, 60 milyon varilin ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden karşılanacağını belirtti. Bu kapsamda hafta başında 109 dolara kadar tırmanan fiyatlar düşüşe geçti.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Brent petrol fiyatlarının 100 dolar seviyesinin altına inmesiyle birlikte vatandaşlarda benzin ve motorine indirim beklentisi de oluştu.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından geçtiğimiz hafta benzin ve motorin fiyatlarına üst üste indirimler gelmişti. Dünkü düşüş sonrası beklentiye giren vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını merak ederken tabelaların değişmediği gözlemlendi. Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 19, motorin ise 22,23 liradan satılıyor. Otogazın litre fiyatı da ortalama 11,66 liradan satışa sunuluyor.

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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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