Son dakika | AFAD duyurdu: Van'ın Saray ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem"Çok korkuyorum" diyen İrem Derici'den ağızları açık bırakan bağımlılık itirafı! "Beni sokaklardan toplarsınız"Son dakika | Rus ordusu, Ukrayna'da tren garını vurdu: 30'dan fazla ölü, 100'den fazla yaralıYıl sonunda dolar ne olacak? Merkez bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini8 Nisan 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıSevgilisini trafik kazasında kaybeden Gülçin Ergül'ün acısı hala ilk günkü gibi! Gözyaşlarına boğularak o gerçeği açıkladı!IEA acil durum rezervlerini açacağını açıkladı! Brent petrol 100 doların altına geriledi!Kasaba Doktoru dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?Hacer Foggo kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hacer Foggo biyografisiBaskın yapar gibi gitti, rezil oldu! Kemal Kılıçdaroğlu, Et ve Süt Kurumu'na alınmadı
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. IEA acil durum rezervlerini açacağını açıkladı! Brent petrol 100 doların altına geriledi!

IEA acil durum rezervlerini açacağını açıkladı! Brent petrol 100 doların altına geriledi!

Petrol fiyatları, Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) acil durum rezervlerinden 120 milyon varil petrolü kullanıma açacağını açıklamasının ardından uluslararası piyasalarda 100 doların altına kadar geriledi.

IEA acil durum rezervlerini açacağını açıkladı! Brent petrol 100 doların altına geriledi!

IEA, çarşamba günü yaptığı açıklamada acil durum rezervlerinden 120 milyon varil petrolü kullanıma açacağını, 60 milyon varilin ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden karşılanacağını belirtti. Bu kapsamda hafta başında 109 dolara kadar tırmanan fiyatlar düşüşe geçti.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Brent petrol fiyatlarının 100 dolar seviyesinin altına inmesiyle birlikte vatandaşlarda benzin ve motorine indirim beklentisi de oluştu.

IEA acil durum rezervlerini açacağını açıkladı! Brent petrol 100 doların altına geriledi!

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından geçtiğimiz hafta benzin ve motorin fiyatlarına üst üste indirimler gelmişti. Dünkü düşüş sonrası beklentiye giren vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını merak ederken tabelaların değişmediği gözlemlendi. Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 19, motorin ise 22,23 liradan satılıyor. Otogazın litre fiyatı da ortalama 11,66 liradan satışa sunuluyor.

IEA acil durum rezervlerini açacağını açıkladı! Brent petrol 100 doların altına geriledi!​​​​​​​

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

IEA acil durum rezervlerini açacağını açıkladı! Brent petrol 100 doların altına geriledi!​​​​​​​

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT