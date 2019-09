İEF 88. kez kapılarını açtı

İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törenle kapılarını 88. kez açtı.

İzmir Enternasyonal Fuarı 88. kez, kapılarını Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşen törenle açtı. Fuar, İzmir İş Günleri ile ticaretin konser, tiyatro, söyleşi ve sokak gösterileriyle de kültür sanatın merkezi haline gelecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen İEF'de, "Bir Kuşak Bir Yol" adı verilen Modern İpek Yolu projesinin mimarı Çin Halk Cumhuriyeti başta olmak üzere 40 ülke yer aldı. Fuarın bu yılki partner ülkesi Çin Hal Cumhuriyeti olurken, odak ülke de Hindistan olarak belirlendi. İstanbul ve Kahramanmaraş ise fuarın onur konuğu illeri oldu. İEF açılışına Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Li Chenggang, Çin Halk Cumhuriyeti Uluslararası Ticaretin Desteklenmesi Konseyi Başkan Yardımcısı Zhang Shenfeng, Hindistan Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Vajana K. Thekkat, ev sahibi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile çok sayıda kent yöneticisi katıldı. Açılışta, Çin Halk Cumhuriyeti Sirk Gösteri Ekibi ve Anadolu Ateşi gösteri yaptı. Nefes kesen gösteri sonrası Anadolu Ateşi'nin kurucusu Mustafa Erdoğan sahneye çıkarak dansçılarla birlikte zeybek oynadı.

"Taşları yerinden oynatmaya başladık"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptığı konuşmada, "İEF'in mirasına gelecek kuşaklara aktarmak için el birliği ile çabalıyoruz. Türkiye ekonomisinin dünya ekonomisine açılışının sembolü olan fuar, Egelilerin hayatında güzel bir anıdır. Biz çocukken bir bayramda bir de fuar açılınca sevinirdik. 2018 verile ticaret hacmi 23 milyar 600 milyon dolara ulaştı. Çin bizim dünyada en çok ticaret yaptığımız 3. ülke konumundadır. Bugün buraya yapmış oldukları katılım ile dengeli ve sürdürülebilir işbirlikleri için önemli adımı atmış oluyoruz. Dün akşamki heyet görüşmeleri ve bugünkü gelişmelerle bu birlikteliği sadece ticaret ortaklığı değil, aynı zamanda yatırım ortaklığı olma yönünde ilk adımları atmış oluyoruz. Biz taşları yerinden oynatmaya başladık. Bundan böyle inşallah her şey daha güzel olacak" dedi.

"Hepimize düşen görevler var"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, "Size bir gelecek ufku çizmek isterim. Dünyanın en güzel coğrafyasında yaşıyoruz. Huzur içinde, birlikte yaşayalım istiyoruz. Bütün farklı görüşlere saygı duymamız gerekiyor. Mustafa Kemal Atatürk, savaş meydanlarından cumhuriyeti kurma sürecine geldiğinde ekonomi nedir bilmiyordu, enflasyon, kur bilmiyordu. Ülke perişan vaziyette. Nasıl kalkındıracağız diye düşündüler ve İzmir İktisat Kongresi'ni topladılar. Mustafa Kemal Atatürk, "savaş meydanlarında kazanılan zaferler, ekonomik zaferle taçlandırılamazsa bağımsızlığı kazanamazsınız" diyor. Hep beraber Türkiye'yi bir yerlere ulaştırmak zorundayız. Hepimizin ortak amacı çağdaş uygarlığı yakalamak ve onu aşmaktır. Hepimize düşen görevler var. Düşüncelerimizi aktarırken bir yerlerden çekinmemek durumundayız. Birbirimizi rahat dinlemeliyiz. Bunu beraber yapacağız, güzellik içinde yapacağız" diye konuştu.

"Birikim ve kapasitemiz var"

Geçmiş dönemde genç Türkiye Cumhuriyeti'nin kaçırılan sanayi devrimini yakalamak için 1925'te Kayseri'de uçak fabrikası temeli attığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "9 yıl sonra Kayseri'de üretilen uçak Ankara'ya iner. Eskişehir uçak fabrikası, kapanıncaya kadar 100'ün üzerinde uçak yapar ve ihraç eder. Danimarka'da, Türkiye'de üretilen uçağımız var ama bizim haberimiz yok. 21 yüzyıldayız, her alanda üretmek zorundayız. Önce güzel bir demokrasi ile. Demokrasi, adalet, hukukun üstünlüğünü; çağdaş ülke standartlarına getirmek zorundayız. Sonra her alanda üreterek bunu yapacağız. Güçlü bir sosyal devlet inşa etmek gerekiyor. Kişi başı gelirin yüksek olduğu bir Türkiye inşa etmek gerekiyor. En büyük hayalimiz budur. En sonunda da bütün bu devrimleri sürdürülebilir kılmak zorundayız. Türkiye bütün gelişmeleri yakalamak ve yeni buluşlarla dünya kültürüne katkıda bulunmak zorundadır. 25'lerde uçak yapıyorsak, 40'larda uçak ihraç ediyorsak, 2019'da bunu yapacak birikim ve kapasitemiz var" ifadelerine yer verdi.

"İlişkilerin artmasına damga vuracak"

Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Li Chenggang ise şöyle konuştu:

"Bu fuarın başarıya ulaşmasını diliyorum. Türkiye'nin, doğu ve batının kültürleri ve ekonomileri arasında iletişim kurma konusunda önemli köprü rolü var. İzmir ise kadim İpek Yolu, denizyolu ve karayolunun kavşak noktasında bulunuyor. Çin tarafı öteden beri İEF'in önemli katılımcısı ve işbirliği ortağıdır. Bu seneki fuarın partner ülkesi olarak son derece yoğun bir kadro ile fuara katıldık. Bu vesileyle fuar, iki ülke hakları arasındaki ilişkinin ve ekonomik ve ticari ilişkilerin artmasına damga vuracaktır. Çin ve Türkiye, ticaret ortağı haline geldi. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 20 milyarı geçti. Türkiye'nin kiraz, zeytinyağı, Antep fıstığı, fındıkları Çin halkının sofralarına gitmeye devam ediyor. Gelecekte giderek daha fazla kaliteli Türk tarımsal ürünlerini tatma fırsatı bulacaklar. Çin ve Türkiye arasındaki yatırım ve altyapı tesisleri konusu, dikkat çekici hale geldi. 2019 temmuz sonuna kadar Çin'in Türkiye'de yaptığı yatırımlar, 2.78 milyar dolara dayandı. İki ülke arasındaki vatandaşların geliş-gidişleri her geçen gün daha da yoğunlaşıyor. 2018 yılında yıllık bazda toplam 400 bin Çin vatandaşı Türkiye'yi ziyaret etti. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 60 arttı."

"İzmir özgürlükler kentidir"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, "Bu ülkenin insanları olarak Türkiye'nin neresinde olursak olalım, aslında 88 yıldır İzmir'deyiz, fuardayız" diyerek Türkiye'deki pek çok ilkin fuar alanında gerçekleştiğini örnekleri ile anlattı. "Bizler 88 yıldır İzmir Enternasyonal Fuarı'ndan açılan pencereden dünyaya bakıyoruz, dünya da bize o pencereden bakıyor" diyen Soyer, şöyle devam etti:

"İzmir, bu fuarın kurulmasından çok daha önce Asya ve Anadolu'nun birbirine bağlandığı görkemli bir metropol olarak ortaya çıktı. İzmir bir özgürlükler kentidir. Bir yanıyla Amazon kadını ve haksızlıklara baş kaldıran efedir, bir yanıyla her türlü düşüncenin yaşayabildiği bir halk meclisidir. Tarihin akışı içinde hemen her şey değişti belki ama İzmir'in ruhu, fuarın herkesi bir araya getiren gücü artarak devam etti. 88 yıldır bu eşsiz parkın içinde son derece yalın ve değerli birlikteliği tesis ediyoruz. Hepimiz aynı gezegende yaşıyoruz ve yaşamak için birbirimize muhtacız. Bu fuar ve İzmir bize 88 yıldır bunu hatırlatmaya devam ediyor."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise 82 milyonun birbirini kucaklaması gerektiği üzerinde her zaman durduğunu belirterek, "İEF, bu kucaklaşmayı ve bu buluşmayı 88 yıldır gerçekleştiriyor. Ülkemizin her aynından yurttaşlarımız bir araya geliyor. Bu adımların her birini çok önemsiyorum. İEF aynı zamanda uluslararası çapta da büyük adımlar atıyor ve ulusların bir araya gelmesi konusunda önemli işlere imza atıyor. Ticaret platformu olmasının yanı sıra her kesime ve tüm ziyaretçilere keyifli vakit geçirdiğinin de tanığıyız" dedi.

Konuşmaların ardından plaket takdimi töreni düzenlenirken, protokol tarafından kurdele kesim merasimi yapıldı. Protokol, stantları gezecek.

Kaynak: İHA