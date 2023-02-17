İeltsin Camoes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İeltsin Camoes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İeltsin Camoes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İeltsin Camoes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İeltsin Camoes 16 Nisan 1999 tarihinde Luanda şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Portekiz,Angola uyrukludur.Gerçek adı da Ieltsin Jerónimo Semedo Camões şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İeltsin Camoes Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İeltsin Camoes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Brage futbol takımında oynamaktadır. IK Brage takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. İeltsin Camoes'nin IK Brage ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

İeltsin Camoes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İeltsin Camoes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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İeltsin Camoes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İeltsin Camoes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Almeirim

1 Temmuz 2020 yılında Alverca B

16 Ağu 2021 yılında Skellefteå FF

3 Şubat 2023 yılında Brage

İeltsin Camoes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İeltsin Camoes şuan IK Brage takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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