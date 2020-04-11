İçişleri Bakanlığı tarafından 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından bazı vatandaşların istisna kapsamında sokağa çıkabileceği belirtilmişti.Bu vatandaşlar internette merakla nasıl gidip gelebileceklerini, İETT otobüslerinin durumlarını araştırıyor. Peki İETT otobüsler açık mı? Tüm merak edilenler haberimizde

İETT OTOBÜSLER AÇIK MI?

İETT 11 - 12 Nisan Seferlerimiz Hakkında Bilgilendirme başlığı altında otobüs seferleri ile ilgili şu bilgiyi vermiştir:

"İETT, 48 saat süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı süresince istisna kapsamında olan İstanbullular için sabah ve akşam seferlerini sürdürecek. İETT, 445 hatta seyreltilmiş olarak hizmet verirken, metrobüsler de 10 dakikalık aralıklarla seferler düzenleyecek.

İETT, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında sokağa çıkma yasağı istisnası olan İstanbullulara, hizmetlerini seyreltilmiş olarak sunacak. Bu kapsamda 445 hatta, sabah ve aksam saatlerinde otobüs seferleri düzenlenecek. Ayrıca metrobüste de sabah 06.00 - 09.00 ve akşam 16.00 - 20.00 saatleri arasında 10 dakika aralıklarla karşılıklı seferler yapılacak"

METROBÜS İSTASYONLARINDA KORONAVİRÜS TEDBİRİ

İBB, Koronavirüs tedbirleri kapsamında, yolculuk sayılarının fazla olduğu metrobüs istasyonlarına termal kamera yerleştirdi. Ateşi yüksek çıkan yolcular, en yakın sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs (Covid-19) için alınan tedbirlere bir yenisini daha ekledi. İBB, metro istasyonlarından sonra Metrobüs hatlarında da termal kamera sistemine geçti.

Yolcu sayısının fazla olduğu Uzunçayır, Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Şirinevler ve Avcılar istasyonlarına kurulan termal kameralarla, bu istasyonlara giriş yapan yolcuların ateşleri ölçülmeye başlandı.

Kurulan termal kamera sistemi, güvenlik personelinin görev yaptığı noktalardaki bilgisayarlara görüntü aktarıyor. Güvenlik personeli, turnikelerden geçen kişilerin ateş derecelerini, ekrandan anında görebiliyor.

Güvenlik personeli tarafından izlenen termal kameralarla, ateşi yüksek olduğu tespit edilen yolcular, bilgilendirilerek uygun bir alanda bekletiliyor. Güvenlik görevlileri, 112 ve 184 numaralarını arayarak, yolcuyu en yakın sağlık kuruluşuna yönlendiriyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN KİMLER MUAF?

TBMM çalışanları, Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar, acil çağrı merkezler çalışanları, Birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek ve katılacak olanlar, elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar, ürün ve/veya malzemelerin naklinde lojistiğinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar, gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar, yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları, PTT, kargo ve su dağıtım şirketi çalışanları, Demirçelik ve cam sektörü vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin, fırın, soğuk hava depoları gibi çalışması zorunlu bulunan Bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasatında çalışacaklar, Fırınlarda üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ve çalışanlar, Kızılay koordinesinde kan ve plazma bağışı için randevusu olanlar. Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların evlerinde kalması esastır.

HANGİ İLLERE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GETİRİLDİ?

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada 10.04.2020 tarihi saat 24:00 ile 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları yasaklandı.

SOKAĞA ÇIKMA CEZASI NE KADAR?

Sokağa çıkma yasağı, 10.04.2020 tarihi saat 24:00 ile 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında Büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak için geçerli.