  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. İETT otobüsünde taciz dehşeti! Otobüsteki kadın yolcuya bakıp mastürbasyon yaptı

İETT otobüsünde taciz dehşeti! Otobüsteki kadın yolcuya bakıp mastürbasyon yaptı

İstinye Dereiçi-Kabataş seferini yapan İETT otobüsünde yaşanan olayda bir erkek yolcu yan koltuğunda oturan bir kadın yolcuyu izleyerek mastürbasyon yaptı. Durumu fark eden bu anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydederken sosyal medyada #TacizeDurDe etiketiyle paylaşılan bu video büyük tepki çekti.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 38. bölüm fragmanı yayınlandı | Kuzey'in Bulut için planı ne?Kuzey Yıldızı İlk Aşk 38. bölüm fragmanı yayınlandı | Kuzey'in Bulut için planı ne?

20 yaşındaki gencin korkunç düşüşü! Kırılmadık yeri kalmadı20 yaşındaki gencin korkunç düşüşü! Kırılmadık yeri kalmadı

Şeyma Subaşı'dan Şevval Şahin'e tam destek: ''Arkandayım her zaman arkadaşım''Şeyma Subaşı'dan Şevval Şahin'e tam destek: ''Arkandayım her zaman arkadaşım''

Metro Turizm'de taciz skandalı! Muavin 17 yaşındaki kıza bakarak mastürbasyon yaptıMetro Turizm'de taciz skandalı! Muavin 17 yaşındaki kıza bakarak mastürbasyon yaptı

 

26 Ekim 2020 Pazartesi 14:55
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
İETT otobüsünde taciz dehşeti! Otobüsteki kadın yolcuya bakıp mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde taciz dehşeti! Otobüsteki kadın yolcuya bakıp mastürbasyon yaptı
20 yaşındaki gencin korkunç düşüşü! Kırılmadık yeri kalmadı
20 yaşındaki gencin korkunç düşüşü! Kırılmadık yeri kalmadı
Muhabirin canlı yayında soyulma anı! İzleyenler hayrete düştü
Muhabirin canlı yayında soyulma anı! İzleyenler hayrete düştü
Yıkılan binanın altında öleyazdı! İşte o görüntüler
Yıkılan binanın altında öleyazdı! İşte o görüntüler
Oyun oynadığı balkon korkuluklarının arasında kafası kaldı!
Oyun oynadığı balkon korkuluklarının arasında kafası kaldı!
Kargo çalışanına müşteri dehşeti! Teslimat adresini bulamayınca darp edildi
Kargo çalışanına müşteri dehşeti! Teslimat adresini bulamayınca darp edildi
Sigara içmek isteyen müşteriye taksiciden ölüm tehdidi: ''Seni gebertirim kadın''
Sigara içmek isteyen müşteriye taksiciden ölüm tehdidi: ''Seni gebertirim kadın''
Kartal Sahil'de lüks otomobil yangını! Araç alev topuna döndü
Kartal Sahil'de lüks otomobil yangını! Araç alev topuna döndü
Kaza kurşunu az daha canından ediyordu!
Kaza kurşunu az daha canından ediyordu!
Büyükçekmece Kaymakamı'nın ismini yanlış söyledi! Kaymakam'dan tepki gecikmedi
Büyükçekmece Kaymakamı'nın ismini yanlış söyledi! Kaymakam'dan tepki gecikmedi