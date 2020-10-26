İETT otobüsünde taciz dehşeti! Otobüsteki kadın yolcuya bakıp mastürbasyon yaptı
İstinye Dereiçi-Kabataş seferini yapan İETT otobüsünde yaşanan olayda bir erkek yolcu yan koltuğunda oturan bir kadın yolcuyu izleyerek mastürbasyon yaptı. Durumu fark eden bu anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydederken sosyal medyada #TacizeDurDe etiketiyle paylaşılan bu video büyük tepki çekti.
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26 Ekim 2020 Pazartesi 14:55
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