Akçaağaç ne demek, TDK'ya göre Akçaağaç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kaderimin Oyunu dizisi konusu nedir? Kaderimin Oyunu oyuncu kadrosunda kimler var? Nerede çekiliyor?Kerimcan Durmaz'la yaptığı dans olay yaratan Didem Soydan'dan açıklama geldi! "İnsanlar gereken yorumu yapıyor"Gerekirse tüm Tesla hisselerimi satarım diyen Elon Musk'tan şaşırtan hareket! Sosyal medyayı ikiye böldü!İETT şoföründen pes dedirten hareket! Yolcuyu döverek otobüsten atmaya çalıştı!Mantar severlerin dikkatine! Bursa'da bir vatandaş zehirlenerek hayatını kaybetti!Kulak Dolgunluğu ne demek, TDK'ya göre Kulak Dolgunluğu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Meedo'dan ayrılan Şeyma Subaşı olay yaratan pozlarına devam ediyor! Çırılçıplak ayna karşısına geçti!Covid-19 varyantlarına karşı yeni aşı geliştirildi! Sinovac Medikal Direktörü duyurdu! "Coronavac aşısının çeşitli varyantlara karşı koruyuculuğunu kanıtladı"İzmir'de esrarengiz cinayet kan dondurdu! Hava almak için çıktı, av tüfeğiyle katledildi!
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. İETT şoföründen pes dedirten hareket! Yolcuyu döverek otobüsten atmaya çalıştı!

İETT şoföründen pes dedirten hareket! Yolcuyu döverek otobüsten atmaya çalıştı!

İstanbul'da bir İETT şoförü, toplu taşımadaki yolcuyla kavga etmeye başladı. Öfkesine yenik düşen şoför, tüm yolcuların içinde vatandaşı yaka paça otobüsten indirmeye çalıştı. Yaşanan durum anbean kameralara yansıdı.

İETT şoföründen pes dedirten hareket! Yolcuyu döverek otobüsten atmaya çalıştı!

Sabah saatlerinde, 336 M Arnavutöy-Mecidiyeköy seferini yapan İETT otobüsünde gergin anlar yaşandı. Otobüste yolculuk yapan vatandaş ile şoför arasında henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesinin ardından İETT şoförü yolcuya "in aşağı" dedi. Otobüsten inmemek için direnen vatandaş o anlarda şoför tarafından şiddete uğradı. 

İETT şoföründen pes dedirten hareket! Yolcuyu döverek otobüsten atmaya çalıştı!

YAKA PAÇA OTOBÜSTEN ATMAYA ÇALIŞTI

İkili arasında büyüyen tartışma yerini şiddetli kavgaya bıraktı. Sinirlerini kontrol etmekte güçlük çeken İETT şoförü, bir anda yolcuya saldırmaya başladı. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada, şoför, yolcuyu yaka paça dışarı atmak istedi. İkili arasında çıkan kavga, diğer otobüs yolcularını da mağdur etti. Yaşanan olaydan dolayı çoğu insan işine geç kalırken, diğer yolcular ise korku dolu anlar yaşadı.

İETT şoföründen pes dedirten hareket! Yolcuyu döverek otobüsten atmaya çalıştı!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
1
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT