İETT şoföründen pes dedirten hareket! Yolcuyu döverek otobüsten atmaya çalıştı!

Sabah saatlerinde, 336 M Arnavutöy-Mecidiyeköy seferini yapan İETT otobüsünde gergin anlar yaşandı. Otobüste yolculuk yapan vatandaş ile şoför arasında henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesinin ardından İETT şoförü yolcuya "in aşağı" dedi. Otobüsten inmemek için direnen vatandaş o anlarda şoför tarafından şiddete uğradı.

YAKA PAÇA OTOBÜSTEN ATMAYA ÇALIŞTI

İkili arasında büyüyen tartışma yerini şiddetli kavgaya bıraktı. Sinirlerini kontrol etmekte güçlük çeken İETT şoförü, bir anda yolcuya saldırmaya başladı. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada, şoför, yolcuyu yaka paça dışarı atmak istedi. İkili arasında çıkan kavga, diğer otobüs yolcularını da mağdur etti. Yaşanan olaydan dolayı çoğu insan işine geç kalırken, diğer yolcular ise korku dolu anlar yaşadı.