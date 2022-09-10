İETT'den pes dedirten görüntüler! Engelli vatandaş otobüse alınmadı

İstanbul'da pes dedirten bir olay meydana geldi. Sancaktepe’de İETT şoförü otobüse binmek isteyen engelli vatandaş için engelli rampasını açmadı.

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Pes dedirten olay, geçtiğimiz günlerde Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi’nde Kadıköy otobüs hattında yaşandı. Yapılan iddiaya göre, Sancaktepe Yenidoğan mevkiinde seyir halinde olan ve durağa yaklaşan İETT şoförü, otobüse binmek isteyen tekerlekli sandalyeli engelli bir vatandaşı görünce engelli rampasını açmadı.

İETT'den pes dedirten görüntüler! Engelli vatandaş otobüse alınmadı

ŞOFÖRE TEPKİLER BÜYÜDÜ

Engelli rampası açılmadığı için otobüse binemeyen engelli vatandaş mağdur olurken, olayı gören diğer yolcular da duruma sessiz kalmayarak şoföre tepki gösterdi.

İETT'den pes dedirten görüntüler! Engelli vatandaş otobüse alınmadı

Olay sonrası otobüsten inen diğer yolcular şoförle sözlü tartışmaya girerek ‘Terbiyesiz’ sözleriyle tepki gösterdi.

İETT'den pes dedirten görüntüler! Engelli vatandaş otobüse alınmadı

OLAY VATANDAŞIN KAMERALARINA YANSIDI

Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, engelli vatandaşın otobüse alınmadığı, diğer yolcuların ise İETT şoförü ile tartıştığı görülüyor.

İETT'den pes dedirten görüntüler! Engelli vatandaş otobüse alınmadı

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