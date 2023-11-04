İfade işlemleri 6 saat sürdü! Polat çifti adliyeye sevk edildi!

Dilan ve Engin Polat çiftinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden 18’i adliyeye sevk edildi.

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İfade işlemleri 6 saat sürdü! Polat çifti adliyeye sevk edildi!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, bu şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyette 40 sayfa soru sorulan Polat çiftiyle birlikte gözaltına alınan toplam 18 şüpheli bu sabah adliyeye sevk edildi.

Diğer 6 şüphelinin ise, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve eşi Dilan Polat’ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili ‘Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları düzenlenmesi kanunlarına muhalefet’ suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Söz konusu soruşturma çerçevesinde çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan 34 şüphelinin 24’ünü gözaltına almıştı.

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