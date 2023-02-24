İfeanyi David kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İfeanyi David Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İfeanyi David adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İfeanyi David Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İfeanyi David 11 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İfeanyi David Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İfeanyi David, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maritsa 1921 Plovdiv futbol takımında oynamaktadır. Maritsa 1921 Plovdiv takımına 10 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. İfeanyi David'nin Maritsa 1921 Plovdiv ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İfeanyi David Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İfeanyi David isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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İfeanyi David Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İfeanyi David futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ekim 2022 yılında Maritsa

İfeanyi David Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İfeanyi David şuan Maritsa 1921 Plovdiv takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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