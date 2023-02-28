İfeanyi İfeanyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İfeanyi İfeanyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İfeanyi İfeanyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İfeanyi İfeanyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İfeanyi İfeanyi 15 Ağustos 1995 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İfeanyi İfeanyi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eminence Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Qizilqum futbol takımında oynamaktadır. FC Qizilqum takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İfeanyi İfeanyi'nin FC Qizilqum ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İfeanyi İfeanyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İfeanyi İfeanyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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İfeanyi İfeanyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İfeanyi İfeanyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında MFM FC

1 Ocak 2017 yılında Akwa United

13 Ocak 2019 yılında ES Sétif

8 Ekim 2019 yılında Akwa United

18 Şubat 2020 yılında Mash'al

1 Ocak 2022 yılında Newroz SC

31 Ocak 2023 yılında Qizilqum

İfeanyi İfeanyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İfeanyi İfeanyi şuan FC Qizilqum takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

İfeanyi İfeanyi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nijerya U20 takımında 12 numaralı formasıyla 8 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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