İfet Djakovac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İfet Djakovac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İfet Djakovac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İfet Djakovac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İfet Djakovac 5 Aralık 1997 tarihinde Sjenica şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Ifet Đakovac şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İfet Djakovac Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İfet Djakovac, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK TSC Backa Topola futbol takımında oynamaktadır. FK TSC Backa Topola takımına 18 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. İfet Djakovac'nin FK TSC Backa Topola ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İfet Djakovac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İfet Djakovac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İfet Djakovac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İfet Djakovac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Zlatibor

1 Temmuz 2017 yılında FK Tutin

3 Ocak 2020 yılında Zlatibor

18 Ocak 2021 yılında FK TSC

İfet Djakovac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İfet Djakovac şuan FK TSC Backa Topola takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.