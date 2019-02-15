Ifo: Almanya ekonomisi gerilemeden güçbela kurtuldu

Almanya merkezli Ekonomik Araştırmalar Merkezi Ifo Baş Ekonomisti Timo Wollmershaeuser, Almanya Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Alman ekonomisi 2018'de gerilemeden güç bela kurtuldu" dedi.

Almanya İstatistik Ofisi, Almanya GSYH'sinin dördüncü çeyrekte yüzde 0.1 artma beklentisinin ardından bir değişim göstermediğini, aynı dönemde yıllık GSYH'nin de yüzde 0.7 olan beklentinin üzerinde yüzde 0.9 yükseldiğini duyurmuştu. Söz konusu verilerle ilgili Wollmershaeuser "Almanya ekonomisindeki yavaşlamanın en belirleyici etkeni 2018'in ikinci yarısında gerilemekte olan Almanya sanayisidir" dedi ve ekledi:

"Üçüncü çeyrekte otomotiv endüstrisindeki imalat düşüşü, dördüncü çeyrekte küçük bir ölçüde karşılandı."

Ifo, bu yıl istihdamın geçen yılki rekor düzeyini aşmasının mümkün olduğuna dikkat çekerken aynı zamanda ücret artışları, vergi ve katkı indirimi ve işlem ödemelerindeki büyümenin de hane gelirinde artışa sebep olmasının olası olduğunu belirtti. Wollmershaeuser, şu yorumu yaptı:

"Bunlara ek olarak, eyalet yatırım ve savuma harcamalarını arttırıyor, bu da teşviğin bu yıl 24 milyar euro olabileceğini gösteriyor. İnşaat aktivitesinin, düşük faiz oranları sebebiyle canlı kalacağı görünüyor. Genel olarak bakıldığında ise ekonomik büyüme bu yıl geçen yıla göre daha fazla yavaşlayabilir."

Wollmershaeuser 2018 yılında sanayi ihracatının dördüncü çeyrekte arttığını fakat 2018 yılı tamamına bakıldığında sanayi ihracatının yıl boyunca büyü kbir değişim göstermediğini belirtti:

"Ek gümrük vergileri gerilimleri ve Brexit gibi politik olayların sebep olduğu küresel ekonomik gerileme söz konusu duruma katkıda bulunmuş olabilir. Fakat Alman otomotiv endüstrisindeki yeni gibi egzoz emisyon standartları gibi ülke içindeki sorunlar da Alman ekonomisinin zarar görmesine katkı sağladı."

Ifo ayrıca, imalat sektöründeki düşüşün telafisi olarak ticaret de dahil olmak üzere hizmet ve inşaat sektöründeki katma değerin yıl sonuna kadar artmasını bekliyor. Wollmershaeuser, sonuç olarak Alman ekonomisinin geçen yılın başında ulaştığı zirve düzeyinden uzaklaşamaya başladığını ve ürün kapasitesindeki fazla kullanımın düştüğü bir gerileme dönemine girdiğini söyledi.

DHA