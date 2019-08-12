Ifo Dünya Ekonomik İklimi üçüncü çeyrekte yüzde eksi 10.1 puana geriledi

Almanya merkezli Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü Ifo dünya Ekonomik İklimi üçüncü çeyrekte yüzde eksi 2.4 puan düzeyinden yüzde eksi 10.1 puana indi.

Ifo'dan yapılan açıklamada mevcut durum ve beklenti değerlendirmelerinin gözle görülür bir şekilde düştüğü belirtilirken, ticari anlaşmazlıklara yönelik gerilimlerdeki artışın dünya ekonomisi üzerinde hasar verici etkilere sebep olduğu vurgulandı.

Ifo'nun 100'ün üzerinde ülkeden toplam 1,200 araştırmacının katılımıyla yaptığı ankette, Washington ve Pekin arasında 2018'de başlayan ticari anlaşmazlıklardan bu yana ticari beklentilerin rekor düzeylere gerilediğine dikkat çekildi.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, söz konusu sonuçlarla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ekonomik iklim bütün bölgelerde bozulmalar gösteriyor. Uzmanlar, gelişmiş ekonomiler ve Asya'daki gelişmekte olan ekonomilere yönelik mevcut durum ve beklenti değerlendirmelerini aşağı yönlü olarak revize etti. Bunun yanında Latin Amerika, Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da yalnızca mevcut durum beklentileri olumsuz olurken, gelecek aylara yönelik beklentiler için bir revizyon yapılmadı.

"Uzmanlar, küresel ticari büyümede gözle görülür bir düşüş öngörüyor. Geçen yılki ticari anlaşmazlıktan bu yana ticari beklentiler en düşük düzeylerine geriledi. Katılımcılar ayrıca kişisel tüketimde azalma, zayıf yatırım aktivitesi ve hem kısa dönem hem de uzun dönem faiz oranlarında düşüş bekliyor."

DHA