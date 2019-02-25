Ifo: Ek gümrük vergileri uygulanırsa ABD ve Çin büyük kayıplar görebilir

Almanya merkezli Ekonomik Araştırmalar Merkezi Ifo, ABD'nin Çin ürünlerine yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulaması durumunda Çin'in ABD'ye yaptığı ihracatta 171.3 milyar euroya kadar kaybedebileceği, Çin'in de söz konusu duruma misilleme ek gümrük vergileriyle yanıt vermesi durumunda ABD'nin Çin'e yaptığı ihracatta 51 milyon euro kaybedebileceği uyarısı yaptı.

Ifo araştırması sonuçlarının açıklanmasından bir gün önce, ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile "verimli" ticaret müzakerelerinden dolayı gümrük vergisini yükseltme kararını erteleyeceğini ve ilerleme devam ederse anlaşma imzalamak için Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile biraraya geleceğini belirtti.

Trump dün Twitter'da yaptığı açıklamada fikri ve sınai mülkiyet hakları, teknoloji transferi, tarım, hizmetler, para birimi gibi konular üzerinde ilerleme sağlandığını belirterek, "Bu sürecin sonucu olarak vergilerin yükseltilmesi için belirtilen tarih olan 1 Mart'ı erteliyorum. Eğer taraflar daha fazla ilerleme kaydederse anlaşmayı nihai forma ulaştırmak amacıyla Başkanı Xi ile Florida'da Mar-a-Lago'da zirve planlıyorum. ABD ve Çin için çok güzel bir haftasonu" dedi.

ABD ve Çin 1 Mart Cuma gününe kadar anlaşmaya varamazsa, Trump Çin'den ithal ürünlere yönelik yüzde 10 olan gümrük vergisini yüzde 25'e yükseltmeyi planlıyordu.

Ifo görevlileri Gabriel Gelbermayr ve Marina Steininger'in Avrupa Ekonomisi ve Mali Politika Araştırma Ağı (EconPol) için yaptığı araştırmada, ABD ve Çin'in bir anlaşmaya varmaları için belirlenen 1 Mart tarihi yaklaşırken, söz konusu durumda "Çin'in ABD'ye göre çok daha fazla kaybı olacağı" uyarısı yapıldı. Felbermayr ve Steininger, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD ve Çin arasında geliştirilmiş ticari denge sebebiyle zafer ilan edebileceğini fakat ek gümrük vergileri uygulamalarının ABD'nin Avrupa'yla olan ticari açığını arttırabileceğini ve daha büyük transatlantik anlaşmazlıklara sebep olabileceğine dikkat çekti.

Araştırmaya göre yüzde 25'lik ek gümrük vergileri ABD Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nı (GSYH) 9.5 milyar euro, Çin GSYH'sini de 30.4 milyar euro düşürebilir. Söz konusu uygulama ayrıca, ABD üretim sektörünün katma değerinde yüzde 0.6 artışa, tarım-gıda sektörü üretiminde ise yüzde 1.22 daralmaya sebep olabilir ve Çin'de üretim yüzde 0.8 azalabilir.

Ifo analizi ayrıca ek gümrük vergileri ve misilleme gümrük vergilerinin bugün uygulanması durumunda ABD'nin Çin'e yaptığı ihracatta 37.1 milyar euro 37.1 milyar euro kaybedebileceğini ve GSYH'sinde 2.6 milyar euroluk düşüş olabileceğine dikkat çekerken, Çin'in ABD'ye olan ihracatında 52.1 milyar euro, Çin GSYH'sinde de 5.7 milyar euroluk kayıp oluşturabileceği belirtildi. Bu durumda Avrupa GSYH'sinin 345 milyon euroluk kazanım sağlayabileceğine dikkat çeken Felbermayr ve Steininger, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Mevuct ek gümrük vergileri ve misilleme gümrük vergileri ABD'ye Çin ile daha dengeli bir ticari denge sunuyor. Trump söz konusu ekonomik politikayı Çin ile olan ekonomik uzaklığı arttırmak için kullanırsa, gümrük savaşının hızlanması duruma yardımcı olabilir. Fakat her savaşta olduğu gibi böyle bir stratejinin maliyeti çok yüksek olabilir. Çin imalat sektörü daralırken ABD imalat sektörünün büyümesiyle Trump zafer ilan edebilir ve ABD ile Çin arasındaki ikili ticari denge gelişebilir."

DHA