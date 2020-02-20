İSTANBUL (AA) - TAV Havalimanları Mali İşler Direktörü (CFO) Burcu Geriş, şirketlerin dijital dönüşümü başarabilmesi için esas hedeflerini netleştirmesi gerektiğini belirterek, "Dönüşüm diye başlayan şeyler maalesef genelde tamamlanamıyor. Elinizdeki araçla bir şeyler yapmaya uğraşmaktansa sınırları kaldırarak bir şeyleri farklı yapabilmek daha önemli geliyor bana... 'Ben ne istiyorum, bunun için gerekli araçlar nedir?' diye düşünmeliyiz." dedi.

Geriş, "IFS Gelecek Yatırımcıları Buluşmaları 2020" etkinliğinde IFS Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergin Öztürk'ün yönetiminde yapılan "Dijital Dönüşümde CFO'nun Rolü" panelinde, dijital dönüşümle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Geriş, dijital dönüşüm konusuna en akılcı yaklaşan yöneticilerin genelde finansçılar olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bilmediğiniz bir şeyi, işi dönüştüremezsiniz. İşi de rakamlarıyla ve akışıyla en iyi bilenlerden biri finansçılardır. 15 yıldır TAV'dayım, diğer birimlerin rakamlarını da bildiğimiz için pek fena sayılmayız diyorum. Sanırım biz finansçılar dijital dönüşüme biraz düz bakıyoruz ama bu bakışımız herkesin yararına oluyor ve işin yürümesini sağlıyor."

Geriş, "Dönüşüm diye başlayan şeyler maalesef genelde tamamlanamıyor. Elinizdeki araçla bir şeyler yapmaya uğraşmaktansa sınırları kaldırarak bir şeyleri farklı yapabilmek daha önemli geliyor bana... 'Ben ne istiyorum, bunun için gerekli araçlar nedir?' diye düşünmeliyiz." diye konuştu.

TAV Technologies'teki teknik ekibin yetkinliklerini kullandıklarını ifade eden Geriş, "Dijital dönüşüm elbette özel yetkinlikler gerektiriyor ama bir 'roket bilimi' değil. Bu nedenle biz açıkçası finans bölümüne dönüşümle ilgili büyük eğitimler almış çok özel yetkinlikte insanlar almıyoruz. Biz de özel bir eğitim almadık. Zaten teknoloji şirketimizden bu destekleri alıyoruz. Bana göre önemli olan aynı dili konuşabilmek. Belki de ilerleyen aşamalarda bu gerekecektir." bilgilerini verdi.





- "Değişim çoğu zaman zorlukları da beraberinde getirir"





AKO Grup CFO'su Furkan Yazgan da dijital dönüşümü gerçekleştirebilmek için şirketlerin paradigmasını baştan aşağı değiştirmesi gerektiğini ifade ederek, değişimin çoğu zaman zorlukları da beraberinde getirdiğini söyledi.

Petrol Ofisi CFO'su Serhan Ulga, şirket yöneticilerinin dijital dönüşümün "sihirli değnek" olmadığını anlaması gerektiğini ifade ederek, dönüşüm başladığında, süreçlerin çok daha karmaşık hale gelebildiğinin anlaşılması gerektiğini anlattı.





- "Data science"i ilk paraya çeviren Joachim Löw"





Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Alkin, şirketlerin dijital dönüşüm sürecinde data bilimin ticarileşmesinin önemine işaret ederek, "data science"i ilk paraya çeviren yöneticinin Almanya'nın Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw olduğunu anlattı.



Almanya milli futbol takımının 2014 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya'yı 7-1 yendiğini hatırlatan Alkin, "Dünyada 'data science'ı ilk defa paraya çeviren Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw'dür. Almanya Brezilya maçından önce bütün Alman futbolcular, Brezilyalı futbolcuların topu kaybettiklerinde nereye doğru kalktığını, kalecinin penaltıda çoklukla nereye doğru yattığını hepsini ezbere biliyordu... Maçın sonucu 7-1 oldu. Data bilimcisi 535 bin avro aldı bunun için..." diye konuştu.







- "IT'ciler zaman zaman çok hayalci olabiliyor"







Alkin, bir tatilde denk geldiği Löw ile konuştuğunda, kendisinin 150 yıllık Almanya Futbol Fedarasyonu'nun 11. teknik direktörü olduğunu anlattığını söyledi.



Türkiye'de ortalama milli takım antrenörlüğü süresinin 1,6 yıl olduğunu aktaran Alkin, veri setini okuyup doğru adımları atacak yöneticilerin daha uzun süre görev yapmasının yerinde olacağını söyledi.



Alkin, şirketlerde dijital dönüşüm süreçlerini genelde mali işler direktörlerinin yönettiğini belirterek, "Veri setini doğru okuyarak işi fazla abartmadan, mantık çerçevesinden uzaklaşmadan karar verenler genelde finansçılar oluyor. Çünkü üst yöneticilerin (CEO) patronun gönlünü etme sorumlulukları oluyor. Teknik ekipler, IT'ciler bununla ilgili zaman zaman çok hayalci olabiliyor ama dijital dönüşümde sağlıklı kararları genelde finansçılar veriyor." ifadelerini kullandı.







- "Türk şirketlerinin dönüşümü istediğine inanıyorum"





IFS Küresel Yüksek Potansiyelli Pazarlar Başkanı Zoran Radumilo da IFS'in Türkiye'de 20 yıldır ERP çözümleri sunduğunu belirterek, ülkede 500''ün üzerinde işletmeye hizmet verdiklerini söyledi.

Türk şirketlerinin dijital dönüşümü istemeleri halinde yapabileceğini aktaran Radumilo, Türk şirketlerin bunu istediğine inandıkları için Türkiye'yi "Yüksek Potansiyelli Pazarlar" listesine dahil ettiklerini kaydetti.

Dünyada 3 bin 700 çalışanla hizmet verdiklerini ifade eden Radumilo, dünya genelinde 1 milyondan fazla kullanıcının yazılımlarını kullandığını, 10 binin üzerinde kurumsal müşterilerinin bulunduğunu anlattı.



Radumilo, "20 yıldan fazladır dijital dönüşüm endüstrisindeyim. 20 yıldır Türkiye’nin de içinde olduğu pazarları yönetiyorum. Türk şirketlerinin dönüşümü istediğine inanıyorum. Çünkü yeni nesil dijital dönüşümü hızlandıracak gibi görünüyor. Çünkü dünya artık tamamen hemfikir oldu ki işlerin doğru ve değer yaratarak büyümesi için dijital dönüşüm kesinlikle gerekli." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA