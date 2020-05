İftar menüleri | Ramazan 12. gün iftar menüsü (5 Mayıs 2020)

On bir ayın sultani Ramazan ayı bizleri şereflendirdi. Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan iftar sofraları için de hazırlıklar başladı. Evlerde ilk günden akşama ne pişirsem telaşı başladı. Biz de sizler için bu konuda hazırlık yaptık ve Ramazan ayının her günü için iftar menüleri hazırladık. İşte Ramazan'ın on ikinci günü için 5 Mayıs 2020 Salı tarihli iftar menüsü...

RAMAZAN 12. GÜN İFTAR MENÜSÜ

1) Ezogelin Çorbası

2) Talaş Böreği

3) Kakaolu Islak Kek

EZOGELİN ÇORBASI NASIL YAPILIR?

MALZEMELER:

1.5 çay bardağı kırmızı mercimek

Yarım çay bardağı baldo pirinç

1 kahve fincanı pilavlık bulgur

1 çorba kaşığı un

50 gr margarin

2 çorba kaşığı domates salçası

8 su bardağı et suyu

Pulbiber

Nane

Tuz

YAPILIŞI:

Türk mutfağında çorba denilince akla ilk gelen iki çorbadan biri Ezogelin çorbasıdır. Zenginliği ile kendini kanıtlamış kalabalık sofralarımızın baş tacı olan ezogelin çorbası mercimeğin en güzel halidir. Yemek tarifleri arasından seçtiğiniz ana yemek ne olursa olsun, ona mutlaka yakışacak olan ezogelin çorbasından bahsediyoruz. Anadolu mutfağının gözdesi olan ezogelin çorbası adeta şifa deposudur ayrıca besleyici değeri yüksek olduğundan uzun süre tokluk hissi sağlar ve kilo vermede de yardımcı olur. Servis ederken yanına limon koymayı unutmayın :) Afiyet olsun

TALAŞ BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELER:

200 gr margarin

4 su bardağı un

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı tuz

1 buçuk su bardağı ılık su

4 çorba kaşığı sıvıyağ



İç malzeme

500 gr kuşbaşı et

2 çorba kaşığı sıvıyağ

4 soğan

1 çorba kaşığı domates salçası

1 su bardağı su

Tuz

Karabiber

1 demet kıyılmış maydanoz



Üzeri için

1 yumurta sarısı

YAPILIŞI:

Talaş böreği evde olan malzemelerinizden yapabileceğiniz oldukça pratik bir börektir. Sizi lezzetine hayran bırakacak bu nefis börek tarifini hem ailenize hem de misafirlerinize özel yapabilirsiniz. Talaş böreğini ister çayın yanında isterseniz, yemeklerinizde ara sıcak olarak tüketin hiç farketmez. Bu güzel böreğimizin içinde de lezzetlimi lezzetli et bulunuyor. Üstelik talaş böreğinin tarihçesi talas savaşına dayanıyor. Talas savaşı'nda çinlilere karşı müslüman araplara yardım eden türklerin öteberilerinden çıkan hamur ve et karışımı bir yiyecektir. Bu yiyeceği ilk defa gören araplar, günün anlam ve önemine ithafen bu yiyeceğe "talas böreği" demişler ve çağlar boyunca öyle bilinmiştir. Bizim türk mutfaklarımız da her yemeğin anlamı var neredeyse... Lezzeti yüksek olan bu mis böreğin doyuruculuğuda bir okadar yüksek...

Afiyet olsun.

KAKAOLU ISLAK KEK NASIL YAPILIR?

MALZEMELER:

250 ml eritilmiş margarin

2 su bardağı pudra şekeri

3/4 su bardağı kakao

1.5 su bardağı süt

4 yumurta

2 su bardağı un

1 paket hamur kabartma Tozu

1 paket şekerli vanilin

Dondurma

File Antep fıstığı

YAPILIŞI:

Kakaoyu bol tüketmeyi sevenler için oldukça lezzetli, akışkan, tadına hayran kalacağınız kakaolu ıslak kek tarifi yedikten sonra mutluluk kaynağınız olacak. Islak kek hepimizin bildiği, dışarda sık tercih ettiği özel tatlılardandır. Kakaonun yerini kolay kolay hiç bir şet tutamaz bizim için... Islak keke genelde brownie de deriz. Ama ikisini biribirinden ayıran farklı noktalar var. Biz size halis mulis kakaolu ıslak kek nasıl yapılır bunu göstereceğiz. Evden çıkamadığımız şu zamanlarda da keyfinize keyif katacak bir tatlı tercihi olacağından eminiz. Hazır yaza da girmişken yapıp yapıp tadına doyamayacağınız bir tatlı olacak. Islak kek yapımında ki en önemli püf nokta mutlaka yumurtanızın oda sıcaklığında olması gerekiyor. Ve diğer malzemeleride sırasıyla yavaş yavaş eklemenizde fayda var. Kakaolu ıslak kek çay saatlerinizde de size eşlik eden mükemmel bir tatlı seçeneği olacaktır. Kekinizin cafelerde yapılan ıslak kek gibi olmasını istiyorsanız eğer sıcak sütün içine bir kalıp bitter çikolata atıp eritin. Bu şekilde kekinizi ıslatabilirsiniz. Tadına hayran kalacağınız bu efsane ıslak kek size ''vay be ben neler yaparmışım'' dedirtecektir.

Afiyet Olsun.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Ramazan ayını değerli kılan nedenlerden birisi, Kutsal kitabımız olan Kur'an'ın bu ayda indirilmiş olmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da " Ramazan ayı insanları kurtuluş yolan götüren, doğruyu yanlıştan ayıran Kur'an'ın indiği aydır. "(Bakara suresi, ayet 185) buyurmuştur. Kur'an', Allah tarafından insanlara öğüt vermek ve yol göstermek için gönderilmiştir. Bu nedenle Kur'an insan için hayati değer taşır. Kur'an okumak bir ibadettir. Peygamberimiz Allah'ın bildirdiği görev ve sorumluluklarımızı sıkça hatırlamamız için Kur'an'ı çok okumayı teşvik etmiştir. Müslümanlar, ramazan ayında Kur'an okumaya her zamankinden daha çok özen gösterirler. Bunun için evlerde veya camilerde bir araya gelerek, her gün Kur'an'dan yirmi sayfa okurlar. Ramazan ayının sonuna gelindiğin de ise Kur'an'ı baştan sona bir kez okumuş olurlar. Buna hatim denir. Daha sonra hatim duası yapılır. Müslümanlar yüzyıllar boyu bu geleneği devam ettirmişlerdir. Kur'anıkerim, ramazan ayının Kadir Gecesi'nde indirilmeye başlanmıştır. Kadir gecesi ramazan ayının 27. gecesi olarak bilinir. Yüce Allah Kadir Gecesi'nin "Bin aydan daha hayırlı" olduğunu haber vermiştir. Peygamberimiz de "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni değerlendirirse geçmiş günahları bağışlanır" (Buhari) buyurarak, bu gecenin önemini belirtmiştir.

Bu konuda imam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:Mübarek Ramazan ayı, çok şereflidir. Bu ayda yapılan, nafile namaz, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda yapılan bir farz, başka aylarda yapılan yetmiş farz gibidir. Bu ayda bir oruçluya iftar verenin günahları affolur. Cehennemden azat olur. O oruçlunun sevabı kadar, ayrıca buna da sevap verilir. O oruçlunun sevabı hiç azalmaz.

Bu ayda, emri altında bulunanların, işlerini hafifleten, onların ibadet etmelerine kolaylık gösteren âmirler de affolur, Cehennemden azat olur. Ramazan-ı şerif ayında, Resulullah, esirleri azat eder, her istenilen şeyi verirdi. Bu ayda ibadet ve iyi iş yapabilenlere, bütün sene bu işleri yapmak nasip olur. Bu aya saygısızlık edenin, günah işleyenin bütün senesi, günah işlemekle geçer.

Bu ayı fırsat bilmeli, elden geldiği kadar ibadet etmelidir. Allahü teâlânın razı olduğu işleri yapmalıdır. Bu ayı, ahireti kazanmak için fırsat bilmelidir.Kur'an-ı kerim, Ramazanda indi. Kadir gecesi, bu aydadır. Ramazan-ı şerifte, iftarı erken yapmak, sahuru geç yapmak sünnettir. Resulullah bu iki sünneti yapmaya çok önem verirdi.İftarda acele etmek ve sahuru geciktirmek, belki insanın aczini, yiyip içmeye ve dolayısıyla her şeye muhtaç olduğunu göstermektedir. İbadet etmek de zaten bu demektir.Hurma ile iftar etmek sünnettir. İftar edince, (Zehebez-zama' vebtellet-il uruk ve sebet-el-ecr inşaallahü teâlâ) duasını okumak, teravih kılmak ve hatim okumak önemli sünnettir.

Bu ayda, her gece, Cehenneme girmesi gereken, binlerce Müslüman affolur, azat olur. Bu ayda, Cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır. Şeytanlar, zincirlere bağlanır. Rahmet kapıları açılır. Allahü teâlâ, bu mübarek ayda Onun şanına yakışacak, kulluk yapmayı ve Rabbimizin razı olduğu, beğendiği yolda bulunmayı, hepimize nasip eylesin! Âmin. (Mektubat ,1.c. 45.m.) Mübarek vakitlerde, günahlardan titizlikle uzak durmalı, taatları, ibadetleri ve her çeşit hayratı artırmalıdır. Zira Allahü teâlâ, tarafından sevilen kimse, faziletli vakitlerde faziletli amellerle meşgul olur. Buğzettiği kul ise; faziletli vakitlerde kötü işlerle meşgul olur. Kötü işlerle meşgul olanın bu hareketi azabının daha şiddetli olmasına ve Allahü teâlânın, ona daha çok buğzetmesine sebep olur. Çünkü o, böyle yapmakla vaktin bereketinden mahrum kalmış ve onun hürmet ve şerefini çiğnemiş olur. (Mev'iza-i hasene)