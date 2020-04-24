İftar menüleri | Ramazan 2. gün iftar menüsü (25 Nisan 2020)

11 ayın sultani Ramazan ayı bizleri şereflendirdi. Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan iftar sofraları için de hazırlıklar başladı. Evlerde ilk günden akşama ne pişirsem telaşı başladı. Biz de sizler için bu konuda hazırlık yaptık ve Ramazan ayının her günü için iftar menüleri hazırladık. İşte Ramazan'ın ikinci günü için 25 Nisan 2020 Cumartesi tarihli iftar münüsü...

RAMAZAN 2. GÜN İFTAR MENÜSÜ

1) Yoğurtlu Dövme Çorbası

2) Tavuk Biftek Rulo

3) Kadayıflı Paşa Sarma

YOĞURTLU DÖVME ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Malzemeleri:

1,5 su bardağı yoğurt

1 su bardağı aşurelik buğday

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı un

6 su bardağı su

Tuz



Üzeri için:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kuru nane

NASIL YAPILIR?

Buğdayı bir gece önceden ıslatın.

Tencereyi ocağa alın ve suyu ekleyip kaynatın.

Ardından buğday ilave edip yumuşayana kadar pişirin.

Buğdaylar yumuşadıktan sonra haşlanmış nohutu ekleyin.

Bir kasede yoğurt, 1 adet yumurtanın sarısı ve unu karıştırın.

Daha sonra kaynayan sudan 1 kepçe alıp yoğurtlu karışıma ekleyin ve hızlıca karıştırın.

Kaynadıktan sonra tuzunu ilave edin ve ocağı kapatın.

Tereyağını bir tavada eritin. Üzerine nane ekleyin.

En son naneli tereyağlı karışımı çorbaya ilave edin.

Sıcak servis edin.

Afiyet olsun.

TAVUK BİFTEK RULO NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

-1/2 çay bardağı zeytinyağı

-4 adet biftek ince dövülmüş

-1 adet havuç

-1 adet kırmızı biber

-1 adet yeşil biber

-1 adet sarı biber

-1 küçük kırmızı soğan

-Tuz

-Karabiber

-Kimyon

-Kırmızı toz biber

NASIL YAPILIR?

-Havucun kabuklarını soyun uçlarını ayıklayın. Renkli biberlerin saplarını ve çekirdeklerini ayıklayarak, ince uzun şeritler halinde doğrayın.

-Soğanları şerit halinde doğrayın.

-Havucu da biberler ile aynı ölçüde doğrayın.

-Yemeği yaparken, ince uzun olarak doğradığınız biberler, havuçlardan ve soğandan bir tutam alarak bifteklerin üzerine yerleştirin.

-Baharatları bir kapta karıştırıp, bonfilenin üzerine sürün.

-Daha sonra da biftekleri dikkatli bir şekilde yavaş yavaş sarın.

-Tavaya bir miktar yağ ilave edin ve yağ ısınınca, rulo şeklinde sardığınız biftekleri yüksek ateşte hızlıca mühürleyin, böylece etin suyu içinde kalır.

-Mühürleme işlemi etin hem lezzetli hem de yumuşacık olmasını sağlar.

-Mühürlenen biftek sarmaları önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 25-30 dakika kadar pişirin

Püf noktası:

-Bifteklerinizin ince ve geniş olmasına dikkat edin, içine malzeme koyularak sarılacağı için biftekler mümkün olduğu kadar ince olmalı, eğer biftekleriniz kalın ise et dövme aleti ile inceltip genişletebilirsiniz.

-Bifteklerin pişerken açılmaması için kürdan ile tutturun.

-Yanında patates püresi ile servis yapabilirsiniz.

-Etin pişen suyunu sos olarak kullanın daha lezzetli olacaktır.

Afiyet olsun.

KADAYIFLI PAŞA SARMA NASIL YAPILIR?

250 gram kırık kadayıf

1 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı toz şeker



MUHALLEBİ İÇİN:

4 su bardağı süt

1 su bardağı un

1 su bardağı toz şeker

125 gram tereyağı

1 paket vanilya



IÇ MALZEME İÇİN:

1 su bardağı iri dövülmüş ceviz

NASIL YAPILIR?

Kadayıfı tereyağı ve şeker ile bir kapta harmanlayıp rengi çok az değişene dek geniş bir tavada kavurun. Kadayıfı pişirme kağıdı serilmiş orta boy bir fırın tepsisine yayın. Muhallebi için tereyağı dışında kalan malzemeyi derin bir tencereye alın ve homojen bir hal olana kadar çırpın. Orta ateşte karıştırarak koyulaşana dek pişirin. İyice koyulaşınca altını kapatın ve içine tereyağını ekleyip eriyene kadar karıştırın. Mikserle 5-6 dakika pürüzsüz bir kıvam alana dek çırpın ve kadayıfın üzerine yayın. 4-6 saat buzdolabında dinlendikten sonra muhallebiyi 12 parça olacak şekilde bölün. Bir parçanın ucuna dövülmüş ceviz serpip rulo yapın. Kalan dilimleri de aynı şekilde hazırlayıp soğuk servis yapın.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Ramazan ayını değerli kılan nedenlerden birisi, Kutsal kitabımız olan Kur'an'ın bu ayda indirilmiş olmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da " Ramazan ayı insanları kurtuluş yolan götüren, doğruyu yanlıştan ayıran Kur'an'ın indiği aydır. "(Bakara suresi, ayet 185) buyurmuştur. Kur'an', Allah tarafından insanlara öğüt vermek ve yol göstermek için gönderilmiştir. Bu nedenle Kur'an insan için hayati değer taşır. Kur'an okumak bir ibadettir. Peygamberimiz Allah'ın bildirdiği görev ve sorumluluklarımızı sıkça hatırlamamız için Kur'an'ı çok okumayı teşvik etmiştir. Müslümanlar, ramazan ayında Kur'an okumaya her zamankinden daha çok özen gösterirler. Bunun için evlerde veya camilerde bir araya gelerek, her gün Kur'an'dan yirmi sayfa okurlar. Ramazan ayının sonuna gelindiğin de ise Kur'an'ı baştan sona bir kez okumuş olurlar. Buna hatim denir. Daha sonra hatim duası yapılır. Müslümanlar yüzyıllar boyu bu geleneği devam ettirmişlerdir. Kur'anıkerim, ramazan ayının Kadir Gecesi'nde indirilmeye başlanmıştır. Kadir gecesi ramazan ayının 27. gecesi olarak bilinir. Yüce Allah Kadir Gecesi'nin "Bin aydan daha hayırlı" olduğunu haber vermiştir. Peygamberimiz de "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni değerlendirirse geçmiş günahları bağışlanır" (Buhari) buyurarak, bu gecenin önemini belirtmiştir.

Bu konuda imam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:Mübarek Ramazan ayı, çok şereflidir. Bu ayda yapılan, nafile namaz, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda yapılan bir farz, başka aylarda yapılan yetmiş farz gibidir. Bu ayda bir oruçluya iftar verenin günahları affolur. Cehennemden azat olur. O oruçlunun sevabı kadar, ayrıca buna da sevap verilir. O oruçlunun sevabı hiç azalmaz.

Bu ayda, emri altında bulunanların, işlerini hafifleten, onların ibadet etmelerine kolaylık gösteren âmirler de affolur, Cehennemden azat olur. Ramazan-ı şerif ayında, Resulullah, esirleri azat eder, her istenilen şeyi verirdi. Bu ayda ibadet ve iyi iş yapabilenlere, bütün sene bu işleri yapmak nasip olur. Bu aya saygısızlık edenin, günah işleyenin bütün senesi, günah işlemekle geçer.

Bu ayı fırsat bilmeli, elden geldiği kadar ibadet etmelidir. Allahü teâlânın razı olduğu işleri yapmalıdır. Bu ayı, ahireti kazanmak için fırsat bilmelidir.Kur'an-ı kerim, Ramazanda indi. Kadir gecesi, bu aydadır. Ramazan-ı şerifte, iftarı erken yapmak, sahuru geç yapmak sünnettir. Resulullah bu iki sünneti yapmaya çok önem verirdi.İftarda acele etmek ve sahuru geciktirmek, belki insanın aczini, yiyip içmeye ve dolayısıyla her şeye muhtaç olduğunu göstermektedir. İbadet etmek de zaten bu demektir.Hurma ile iftar etmek sünnettir. İftar edince, (Zehebez-zama' vebtellet-il uruk ve sebet-el-ecr inşaallahü teâlâ) duasını okumak, teravih kılmak ve hatim okumak önemli sünnettir.

Bu ayda, her gece, Cehenneme girmesi gereken, binlerce Müslüman affolur, azat olur. Bu ayda, Cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır. Şeytanlar, zincirlere bağlanır. Rahmet kapıları açılır. Allahü teâlâ, bu mübarek ayda Onun şanına yakışacak, kulluk yapmayı ve Rabbimizin razı olduğu, beğendiği yolda bulunmayı, hepimize nasip eylesin! Âmin. (Mektubat ,1.c. 45.m.) Mübarek vakitlerde, günahlardan titizlikle uzak durmalı, taatları, ibadetleri ve her çeşit hayratı artırmalıdır. Zira Allahü teâlâ, tarafından sevilen kimse, faziletli vakitlerde faziletli amellerle meşgul olur. Buğzettiği kul ise; faziletli vakitlerde kötü işlerle meşgul olur. Kötü işlerle meşgul olanın bu hareketi azabının daha şiddetli olmasına ve Allahü teâlânın, ona daha çok buğzetmesine sebep olur. Çünkü o, böyle yapmakla vaktin bereketinden mahrum kalmış ve onun hürmet ve şerefini çiğnemiş olur. (Mev'iza-i hasene)