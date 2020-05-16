İftar menüleri | Ramazan 23. gün iftar menüsü (16 Mayıs 2020)

On bir ayın sultani Ramazan ayı bizleri şereflendirdi. Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan iftar sofraları için de hazırlıklar başladı. Evlerde ilk günden akşama ne pişirsem telaşı başladı. Biz de sizler için bu konuda hazırlık yaptık ve Ramazan ayının her günü için iftar menüleri hazırladık. İşte Ramazan'ın yirmi üçüncü günü için 16 Mayıs 2020 Cumartesi tarihli iftar münüsü...

RAMAZAN 23. GÜN İFTAR MENÜSÜ

1) Buğdaylı Yoğurt Çorbası

2) Patlıcanlı Kıymalı Börek

3) Kıbrıs Tatlısı

BUĞDAYLI YOĞURT ÇORBASI NASIL YAPILIR?

MALZEMELER:

Buğdaylı Yoğurt Çorbası Malzemeleri

1,5 su bardağı buğday

4 su bardağı su

5 su bardağı su

1 su bardağı nohut – haşlanmış

Tuz

Karabiber



Meyanesi için Malzemeler

2 yemek kaşığı un

1 kase süzme yoğurt

1 adet yumurta sarısı



Üzeri için Malzemeler

2 yemek kaşığı tereyağı

Kuru nane

Pul biber

YAPILIŞI:

Buğdayı yıkayın, tencereye alın üzerine 4 su bardağı su ekleyerek haşlayın.

Buğdaylar suyunu çekip iyince haşlanınca üzerine 5 su bardağı suyu ve nohutları ekleyip, bir taşım kaynatın.

Meyanesi için; süzme yoğurt, un ve yumurta sarısını ayrı bir kasede çırpın, çorbanın suyundan azar azar ekleyerek ılıttığınız bu sosu çorba tenceresine karıştırarak ilave edin, 10 dakika kadar tıkırdatın.

Üzeri için; tereyağını eritin üzerine pul biber ve kuru naneyi ekleyin.

Çorbanın üzerine gezdirerek servis edin.

PATLICANLI KIYMALI BÖREK NASIL YAPILIR?

MALZEMELER:

Hamuru için Malzemeler

½ su bardağı yoğurt

½ su bardağı zeytinyağı

½ su bardağı süt

½ su bardağı su

1 paket kabartma tozu

4 – 5 su bardağı un

Tuz



İç Harç için Malzemeler

3 – 4 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet patlıcan – küçük küp doğranmış

300 gr. kıyma

2 yemek kaşığı tereyağı

1 adet soğan – rende

2 diş sarımsak

1 adet domates

10 dal maydanoz

Tuz

Karabiber

Pul biber

YAPILIŞI:

Bir yoğurma kabında yoğurt, zeytinyağı, süt ve suyu çırpın.

Ardından elediğiniz un, kabartma tozu ve tuzu ekleyin.

Hamur hafif kıvam alana kadar çatalla, kıvam alınca ele yapışmayan yumuşak bir hamur kıvamına gelene kadar elinizle yoğurun.

Hamuru 5 – 6 bezeye ayırın ve üzerini örtüp dinlenmeye bırakın.

Bir tavaya zeytinyağını koyun ve ısıtın.

Küçük küp doğradığınız patlıcanları tavaya ekleyin ve yumuşayana kadar pişirin.

Bir tavada kıymayı kısık ateşte kavurun.

Üzerine tereyağı, rendelediğiniz soğan ve ince doğradığınız sarımsağı ekleyip, kavurmaya devam edin.

Rendelediğiniz domates, tuz, karabiber ve pul biber ekleyin.

1 – 2 dakika daha pişirin ve ocaktan alın.

Pişirdiğiniz patlıcanları ve ince kıyılmış maydanozu ekleyin, karıştırın ve soğumaya bırakın.

Her bir bezeyi unlanmış tezgahta açabildiğiniz kadar yuvarlak şekilde incecik açın ve 4 eşit üçgene bölün. Bir fırça yardımıyla hamura tereyağı sürün. Geniş kenarlarına hazırladığınız iç harçtan koyun ve rulo şeklinde sarıp içe doğru kıvırıp, gül şekli verin. Hazırladığınız börekleri fırın tepsisine dizin ve 190 derecede önceden ısıtılmış fırında 30 – 35 dakika pişirin.

KIBRIS TATLISI NASIL YAPILIR?

MALZEMELER:

Keki için Malzemeler

3 adet yumurta

½ su bardağı toz şeker

½ su bardağı ayçiçek yağı

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı galeta unu

1 su bardağı toz hindistan cevizi

1 avuç ceviz – kıyılmış



Kreması için Malzemeler

1 litre süt

2 yemek kaşığı buğday nişastası

2 yemek kaşığı un

1 paket vanilya

½ su bardağı toz şeker

200 gram krema – çırpılmış



Şerbeti için Malzemeler

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

1 – 2 damla limon suyu

YAPILIŞI:

Şerbeti için;

Şeker ve suyu bir tencereye alın ve kaynatın.

Kaynadıktan sonra 1 – 2 damla limon suyu ekleyip, kenara alın.

Keki için;

Bir karıştırma kabına yumurtaları alın ve hafif çırpın.

Üzerine toz şekeri ekleyin ve iyice çırpın.

Ayçiçek yağı ekleyip çırpmaya devam edin.

Vanilya ve kabartma tozunu bir elekten geçirerek yumurtalı karışıma ekleyin.

Hindistan cevizi ve galeta ununu ekleyip, bir spatula yardımıyla karıştırın.

En son ince kıydığınız cevizi ekleyip yağladığınız kare cam fırın kabınıza (21×21) eşit şekilde yayın.

200 derecede önceden ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin.

Fırından çıkarıp kenarda ılıttığınız tatlınızın üzerine soğuttuğunuz şerbeti gezdirin.

Kreması için;

Süt, nişasta, un ve toz şekeri bir tencerede pişirin.

Kıvam alınca ocaktan alın ve içerisine vanilyayı ekleyip, karıştırın.

Soğuduktan sonra çırpılmış kremayı ilave edip yavaşça birbirine yedirin.

Kremayı şerbetli tatlının üstüne sürün.

Üzerine hindistan cevizi ve ceviz serpip servis edin.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Ramazan ayını değerli kılan nedenlerden birisi, Kutsal kitabımız olan Kur'an'ın bu ayda indirilmiş olmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da " Ramazan ayı insanları kurtuluş yolan götüren, doğruyu yanlıştan ayıran Kur'an'ın indiği aydır. "(Bakara suresi, ayet 185) buyurmuştur. Kur'an', Allah tarafından insanlara öğüt vermek ve yol göstermek için gönderilmiştir. Bu nedenle Kur'an insan için hayati değer taşır. Kur'an okumak bir ibadettir. Peygamberimiz Allah'ın bildirdiği görev ve sorumluluklarımızı sıkça hatırlamamız için Kur'an'ı çok okumayı teşvik etmiştir. Müslümanlar, ramazan ayında Kur'an okumaya her zamankinden daha çok özen gösterirler. Bunun için evlerde veya camilerde bir araya gelerek, her gün Kur'an'dan yirmi sayfa okurlar. Ramazan ayının sonuna gelindiğin de ise Kur'an'ı baştan sona bir kez okumuş olurlar. Buna hatim denir. Daha sonra hatim duası yapılır. Müslümanlar yüzyıllar boyu bu geleneği devam ettirmişlerdir. Kur'anıkerim, ramazan ayının Kadir Gecesi'nde indirilmeye başlanmıştır. Kadir gecesi ramazan ayının 27. gecesi olarak bilinir. Yüce Allah Kadir Gecesi'nin "Bin aydan daha hayırlı" olduğunu haber vermiştir. Peygamberimiz de "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni değerlendirirse geçmiş günahları bağışlanır" (Buhari) buyurarak, bu gecenin önemini belirtmiştir.

Bu konuda imam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:Mübarek Ramazan ayı, çok şereflidir. Bu ayda yapılan, nafile namaz, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda yapılan bir farz, başka aylarda yapılan yetmiş farz gibidir. Bu ayda bir oruçluya iftar verenin günahları affolur. Cehennemden azat olur. O oruçlunun sevabı kadar, ayrıca buna da sevap verilir. O oruçlunun sevabı hiç azalmaz.

Bu ayda, emri altında bulunanların, işlerini hafifleten, onların ibadet etmelerine kolaylık gösteren âmirler de affolur, Cehennemden azat olur. Ramazan-ı şerif ayında, Resulullah, esirleri azat eder, her istenilen şeyi verirdi. Bu ayda ibadet ve iyi iş yapabilenlere, bütün sene bu işleri yapmak nasip olur. Bu aya saygısızlık edenin, günah işleyenin bütün senesi, günah işlemekle geçer.

Bu ayı fırsat bilmeli, elden geldiği kadar ibadet etmelidir. Allahü teâlânın razı olduğu işleri yapmalıdır. Bu ayı, ahireti kazanmak için fırsat bilmelidir.Kur'an-ı kerim, Ramazanda indi. Kadir gecesi, bu aydadır. Ramazan-ı şerifte, iftarı erken yapmak, sahuru geç yapmak sünnettir. Resulullah bu iki sünneti yapmaya çok önem verirdi.İftarda acele etmek ve sahuru geciktirmek, belki insanın aczini, yiyip içmeye ve dolayısıyla her şeye muhtaç olduğunu göstermektedir. İbadet etmek de zaten bu demektir.Hurma ile iftar etmek sünnettir. İftar edince, (Zehebez-zama' vebtellet-il uruk ve sebet-el-ecr inşaallahü teâlâ) duasını okumak, teravih kılmak ve hatim okumak önemli sünnettir.

Bu ayda, her gece, Cehenneme girmesi gereken, binlerce Müslüman affolur, azat olur. Bu ayda, Cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır. Şeytanlar, zincirlere bağlanır. Rahmet kapıları açılır. Allahü teâlâ, bu mübarek ayda Onun şanına yakışacak, kulluk yapmayı ve Rabbimizin razı olduğu, beğendiği yolda bulunmayı, hepimize nasip eylesin! Âmin. (Mektubat ,1.c. 45.m.) Mübarek vakitlerde, günahlardan titizlikle uzak durmalı, taatları, ibadetleri ve her çeşit hayratı artırmalıdır. Zira Allahü teâlâ, tarafından sevilen kimse, faziletli vakitlerde faziletli amellerle meşgul olur. Buğzettiği kul ise; faziletli vakitlerde kötü işlerle meşgul olur. Kötü işlerle meşgul olanın bu hareketi azabının daha şiddetli olmasına ve Allahü teâlânın, ona daha çok buğzetmesine sebep olur. Çünkü o, böyle yapmakla vaktin bereketinden mahrum kalmış ve onun hürmet ve şerefini çiğnemiş olur. (Mev'iza-i hasene)