İftar menüleri | Ramazan 25. gün iftar menüsü (18 Mayıs 2020)

On bir ayın sultani Ramazan ayı bizleri şereflendirdi. Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan iftar sofraları için de hazırlıklar başladı. Evlerde ilk günden akşama ne pişirsem telaşı başladı. Biz de sizler için bu konuda hazırlık yaptık ve Ramazan ayının her günü için iftar menüleri hazırladık. İşte Ramazan'ın yirmi beşinci günü için 18 Mayıs 2020 Pazartesi tarihli iftar münüsü...

RAMAZAN 25. GÜN İFTAR MENÜSÜ

1) Karnıyarık,

2) Bulgur Pilavı

3) Dondurmalı İrmik

KARNIYARIK NASIL YAPILIR?

MALZEMELER:

6 adet patlıcan

Zeytinyağı



İç Harç için Malzemeler

Zeytinyağı

1 adet soğan – yemeklik doğranmış

300 gr. kıyma

2 diş sarımsak

2 adet sivri biber

1 adet domates

5 – 6 dal maydanoz

Tuz

Karabiber



Sosu için Malzemeler

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı su

Tuz

Karabiber



Süslemek için Malzemeler

6 adet çeri domates

3 adet sivri biber

YAPILIŞI:

Patlıcanları alacalı soyun.

Bıçağınızın ucuyla küçük çizikler açın ve derin yağda kızartın. Kızaran patlıcanlarınızın üzerine hafif tuz serpin.

Patlıcanlarınızın ortasını açın ve parçalanmayacak şekilde içini ezin.

Bir tavaya zeytinyağını koyun ve ısıtın.

Isınan tavaya soğanları ekleyin ve yumuşatın.

Kıymayı ekleyin ve soteleyin.

Sarımsağı ince doğrayın ekleyin, tuz ve karabiberle tatlandırın ve sotelemeye devam edin.

Biberleri ince doğrayın, domatesleri küp küp doğrayın ve tavaya ilave edin.

Domatesler kendini bırakana kadar kavurun.

İç harcınızı ocaktan alın ve ince kıyılmış maydanozu ilave edip, karıştırın.

Hazırladığınız patlıcanların içini hazırladığınız iç harçla doldurun.

Üzerini, domates ve biberle süsleyin.

Bir kapta salça ve suyu karıştırıp, patlıcanların üzerine dökün.

200 derecede 15 – 20 dakika pişirin.

Sıcak servis edin.

BULGUR PİLAVI NASIL YAPILIR?

MALZEMELER:

3 yemek kaşığı zeytinyağı

3 yemek kaşığı tereyağı

1 adet büyük boy soğan – iri doğranmış

2 adet sivri biber

1 yemek kaşığı domates salçası

2 adet orta boy domates – küp doğranmış

2 su bardağı bulgur

Tuz

Karabiber

Kuru nane

4 su bardağı su

YAPILIŞI:

Pilav tenceresine tereyağı ve zeytinyağını koyup eritin.

Üzerine soğanları ilave edip kavurun ardından sivri biber ve salçayı ekleyin karıştırın. Domatesleri ve bulgurları ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

Baharatlarını ve suyunu ilave edip, tencerenin kapağını kapatıp yüksek ateşte su kaynayana kadar pişirin. Suyunu çekince altını kapatıp 10 dakika dinlendirdikten sonra servis edin.

DONDURMALI İRMİK NASIL YAPILIR?

MALZEMELER:

500 gr. irmik ( 3,5 su bardağı )

250 gr. tereyağı

1,5 su bardağı su

3 su bardağı süt

2 su bardağı toz şeker

500 gr. kaymaklı dondurma

YAPILIŞI:

Tereyağını bir tencereye alıp eritin. Yağ tamamen eridikten sonra irmiği ekleyin ve kavurmaya başlayın. İrmik renk alıncaya kadar kavurma işlemine devam edin.

Ayrı bir tencerede su, süt ve şekeri kaynatın. Kaynadıktan sonra kavurduğunuz irmiğin içerisine sıcak şerbetinizi dökün ve karıştırıp, kapağını kapatın, 5-10 dakika bu şekilde pişirin ve demlendirin.

İrmik helvanız istediğiniz kıvama geldiğinde ateşten alın.

Çukur bir kasenin içerisine irmik helvasını ortası çukur kalacak şekilde bastırarak doldurun. Çukur kalan yeri dondurma ile doldurun ve servis tabağına ters çevirerek servis edin.

Dilerseniz üzerine tarçın serpebilirsiniz.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Ramazan ayını değerli kılan nedenlerden birisi, Kutsal kitabımız olan Kur'an'ın bu ayda indirilmiş olmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da " Ramazan ayı insanları kurtuluş yolan götüren, doğruyu yanlıştan ayıran Kur'an'ın indiği aydır. "(Bakara suresi, ayet 185) buyurmuştur. Kur'an', Allah tarafından insanlara öğüt vermek ve yol göstermek için gönderilmiştir. Bu nedenle Kur'an insan için hayati değer taşır. Kur'an okumak bir ibadettir. Peygamberimiz Allah'ın bildirdiği görev ve sorumluluklarımızı sıkça hatırlamamız için Kur'an'ı çok okumayı teşvik etmiştir. Müslümanlar, ramazan ayında Kur'an okumaya her zamankinden daha çok özen gösterirler. Bunun için evlerde veya camilerde bir araya gelerek, her gün Kur'an'dan yirmi sayfa okurlar. Ramazan ayının sonuna gelindiğin de ise Kur'an'ı baştan sona bir kez okumuş olurlar. Buna hatim denir. Daha sonra hatim duası yapılır. Müslümanlar yüzyıllar boyu bu geleneği devam ettirmişlerdir. Kur'anıkerim, ramazan ayının Kadir Gecesi'nde indirilmeye başlanmıştır. Kadir gecesi ramazan ayının 27. gecesi olarak bilinir. Yüce Allah Kadir Gecesi'nin "Bin aydan daha hayırlı" olduğunu haber vermiştir. Peygamberimiz de "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni değerlendirirse geçmiş günahları bağışlanır" (Buhari) buyurarak, bu gecenin önemini belirtmiştir.

Bu konuda imam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:Mübarek Ramazan ayı, çok şereflidir. Bu ayda yapılan, nafile namaz, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda yapılan bir farz, başka aylarda yapılan yetmiş farz gibidir. Bu ayda bir oruçluya iftar verenin günahları affolur. Cehennemden azat olur. O oruçlunun sevabı kadar, ayrıca buna da sevap verilir. O oruçlunun sevabı hiç azalmaz.

Bu ayda, emri altında bulunanların, işlerini hafifleten, onların ibadet etmelerine kolaylık gösteren âmirler de affolur, Cehennemden azat olur. Ramazan-ı şerif ayında, Resulullah, esirleri azat eder, her istenilen şeyi verirdi. Bu ayda ibadet ve iyi iş yapabilenlere, bütün sene bu işleri yapmak nasip olur. Bu aya saygısızlık edenin, günah işleyenin bütün senesi, günah işlemekle geçer.

Bu ayı fırsat bilmeli, elden geldiği kadar ibadet etmelidir. Allahü teâlânın razı olduğu işleri yapmalıdır. Bu ayı, ahireti kazanmak için fırsat bilmelidir.Kur'an-ı kerim, Ramazanda indi. Kadir gecesi, bu aydadır. Ramazan-ı şerifte, iftarı erken yapmak, sahuru geç yapmak sünnettir. Resulullah bu iki sünneti yapmaya çok önem verirdi.İftarda acele etmek ve sahuru geciktirmek, belki insanın aczini, yiyip içmeye ve dolayısıyla her şeye muhtaç olduğunu göstermektedir. İbadet etmek de zaten bu demektir.Hurma ile iftar etmek sünnettir. İftar edince, (Zehebez-zama' vebtellet-il uruk ve sebet-el-ecr inşaallahü teâlâ) duasını okumak, teravih kılmak ve hatim okumak önemli sünnettir.

Bu ayda, her gece, Cehenneme girmesi gereken, binlerce Müslüman affolur, azat olur. Bu ayda, Cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır. Şeytanlar, zincirlere bağlanır. Rahmet kapıları açılır. Allahü teâlâ, bu mübarek ayda Onun şanına yakışacak, kulluk yapmayı ve Rabbimizin razı olduğu, beğendiği yolda bulunmayı, hepimize nasip eylesin! Âmin. (Mektubat ,1.c. 45.m.) Mübarek vakitlerde, günahlardan titizlikle uzak durmalı, taatları, ibadetleri ve her çeşit hayratı artırmalıdır. Zira Allahü teâlâ, tarafından sevilen kimse, faziletli vakitlerde faziletli amellerle meşgul olur. Buğzettiği kul ise; faziletli vakitlerde kötü işlerle meşgul olur. Kötü işlerle meşgul olanın bu hareketi azabının daha şiddetli olmasına ve Allahü teâlânın, ona daha çok buğzetmesine sebep olur. Çünkü o, böyle yapmakla vaktin bereketinden mahrum kalmış ve onun hürmet ve şerefini çiğnemiş olur. (Mev'iza-i hasene)